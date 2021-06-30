ВТБ: спрос на внутренний туризм в Свердловской области в июне вырос в 3 раза

Это почти втрое больше, чем в июне 2020 года, и на 28% превышает значения января. В целом показатель практически достиг уровня 2019 года, а количество транзакций выросло на 36% к допандемийному уровню. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.

На проживание в гостиницах Свердловской области туристы в июне потратили на 39% больше, чем год назад. Количество транзакций год к году выросло более чем в 2,5 раза. По сравнению с допандемийным июнем-2019 также наблюдается существенный прирост спроса – на 44% по объему и на 74% по числу броней. Средний чек одной брони в гостинице по итогам июня-2021 составил 8,2 тыс. рублей.

Среди других регионов России максимальная динамика туристических расходов по сравнению с прошлым годом зафиксирована в Минводах (более чем в 7 раз), Санкт-Петербурге (6,5 раз), Краснодарском крае (в 6 раз), на Байкале (в Иркутской области – в 5 раз), в Калининградской области (4,2 раза).

В целом по стране расходы россиян на путешествия по внутренним направлениям в июне превысили 20 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем в июне-2020, и соответствует уровню 2019 года. По данным эквайринга ВТБ, расходы россиян на туры и авиабилеты выросли по сравнению с июнем прошлого года в 1,6 раза, а по сравнению с январем нынешнего – в 1,5 раза и превысили 8,7 млрд рублей. Количество транзакций в этой категории увеличилось более чем в два раза.

На проживание в российских гостиницах туристы за месяц потратили свыше 1,6 млрд рублей – вчетверо больше, чем в 2020 году, и на 70% больше, чем в январе. Количество чеков выросло в 3,5 раза и в 1,5 раза соответственно. Также значительно – втрое к июню 2020 года и вдвое к январю этого года – выросли траты россиян на аренду автомобилей, количество транзакций тоже кратно увеличилось.

– Несмотря на то, что список доступных для россиян туристических направлений постепенно расширяется, многие соотечественники продолжают выбирать внутренний туризм. В традиционно популярный для отпусков первый летний месяц вырос спрос не только на южные курорты, но и на курорты Балтики, Байкала, путешествия по Алтаю, городской туризм в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Калининграде. Кроме того, аномальная жара в европейской части России повысила спрос на отдых в локальных загородных туристических объектах, – комментирует Сергей Кирпиченко, заместитель руководителя департамента эквайринга ВТБ.