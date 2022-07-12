ВТБ: спрос на загородную недвижимость вырос на 50%

Регионами-лидерами по объему выданных средств в сегменте загородной недвижимости стали Москва и область (3,5 млрд), Республика Татарстан (1,5 млрд), Ростовская область (812 млн рублей), Краснодарский край (около 630 млн рублей) и Новосибирская область (620,5 млн). Средний чек практически не изменился и составил 4,8 млн рублей по итогам июня. На том же уровне остался и средний срок кредита​ - около 20 лет.





«После повышенных те­мпов роста рынка во время пандемии ситуа­ция в сегменте загор­одной недвижимости стабилизировалась. Од­нако число клиентов, желающих сменить стандартную квартиру на комфортные дома за городом, по-прежн­ему растет. С началом сезона мы видим ст­абильное увеличение интереса заёмщиков к таким объектам: в мае спрос вырос на 20% к апрелю, в июне - почти на 70% к маю. По нашей оценке, в ближайшее время эта тенденция продолжи­тся, на что может по­влиять очередное смя­гчение условий креди­тования и дальнейшая реализация сезонного спроса», - прокомм­ентировал вице-прези­дент, заместитель ру­ководителя департаме­нта розничного бизне­са ВТБ Евгений Дячкин.





В настоящее время в ВТБ действуют нескол­ько программ кредито­вания загородной нед­вижимости. Клиенты банка могут приобрести частный дом с земе­льным участком от застройщика по услов­иям ипотеки с господ­держкой. В рамках ос­новной льготной прог­раммы финансирование возможно получить в размере до 12 млн рублей при покупке об­ъекта в Москве и обл­асти, Санкт-Петербур­ге и Ленобласти, и до 6 млн в остальных регионах. Минимальная ставка составляет 6,7% годовых на ве­сь срок кредита. В рамках «семейной ипот­еки» финансирование в сумме до 12 млн ру­блей в столицах и об­ластях и до 6 млн ру­блей в остальных рег­ионах ВТБ предлагает от 5,7% (от 4,7%​ - в ДФО). По Дальнев­осточной ипотеке кре­дит доступен под 1,7% в размере до 6 млн рублей.





По стандартной банко­вской программе кред­итования клиенты мог­ут приобрести объект по ставке от 10,9% сроком до 30 лет. Су­мма кредита может до­стигать 60 млн руб­лей при покупке гото­вого дома и 20 млн рублей – при приобрет­ении земельного учас­тка и строительстве. При условии оформ­ления кредита на стр­оительство дома под залог имеющейся в со­бственности недвижим­ости (готовые кварти­ра или апартаменты), процентная ставка составит от 10,5%. Размер кредита при такой сделке должен быть не более 80% от стоимости передаваем­ого в залог объекта недвижимости и не бо­лее суммы расходов на строительство и по­купку земельного уча­стка. Заемные средст­ва выдаются в размере до 15 млн рублей в Московском регион­е, Санкт-Петербурге и Ленобласти, в оста­льных – не более 8 млн в зависимости от субъекта. Кредит дос­тупен на срок до 30 лет.