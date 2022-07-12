ВТБ стал куратором проекта по большим данным образовательной программы в «Сириусе»

«ВТБ системно поддерживает российские образовательные центры и ведущие университеты страны. На протяжении многих лет банк активно сотрудничает с центром «Сириус», создавая среду для развития талантов и получения молодым поколением образования, соответствующего самым высоким мировым стандартам качества, банк инвестирует в человеческий капитал и будущее России», — отметила заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.



Участники «Больших вызовов», объединивши­сь в команды по 4-6 человек, в течение трех недель работают над задачей по модели полного жизненного цикла разработки ин­новаций: от анализа тематики и формули­рования требований к результату до защиты проекта.​



​В ходе работы над предложенной ВТБ задачей участники познакомятся с подходами деления текста на тематики с помощью инструментов машинного обучения для последующего анализа и разметки. В завершение команда попробует применить разработанные модели кластеризации к сырым текстам из социальных сетей, а также разработает веб-сервис разведочного анализа данных с элементами конвейера моделей.



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«Выполнение предложенной нами задачи требует фундаментальных знаний, поэтому все участники программы прошли серьезный предварительный отбор. Мы считаем важным поддерживать талантливых ребят, растить высококвалифицированных специалистов со школьной скамьи. Участие в нашем проекте — это возможность для одаренных школьников проявить себя», — рассказал старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования банка ВТБ Максим Коновалихин.​



Команда экспертов ВТБ выступает партнером «Больших вызовах» с 2020 года. Участие в образовательной программе позволяет талантливым школьникам получить уникальный опыт применения пр­едметных знаний и практических навыков в профессиональной деятельности в форма­те проектной работы.



​Итоги работы над про­ектом, предложенным банком ВТБ в рамках программы «Большие вызовы», будут подвед­ены в конце июля 2022 года.​



​Справочно:



​Научно-технологическая образовательная программа «Большие вызовы», реализуемая с 2016 года, — уникальная площадка для талантливых старшеклассников, ведущих ученых, представителей различных компаний, исследовательских центров и университетов по решению самых амбициозных задач в сфере науки и технологий в России. К участию в программе по 13 направлениям приглашаются 400 старшеклассников —​ победителей и призеров всероссийского научно-технологического конкурса «Большие вызовы».