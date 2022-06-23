ВТБ стал лауреатом конкурса «Лучшая банковская программа для МСП-2022»

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ВТБ стал лауреатом конкурса Торгово-промышленной палаты РФ «Лучшая банковская программа для МСП – 2022» в рамках национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». По решению экспертного совета и результатам открытого голосования среди предпринимателей ВТБ выбрали победителем в номинации «Вместе к устойчивому развитию».

В этом году главной темой конкура стали меры поддержки бизнеса и новые актуальные инструменты для предпринимателей. ВТБ вошел в рейтинг лучших банковских программ с самыми выгодными условиями для МСП.


ВТБ представил набор продуктов, позволяющих развивать бизнес и экономить на банковском обслуживании. Среди них новый пакет услуг «Все по делу» для молодого и активно растущего бизнеса, опция «Касса плюс» для внесения наличной выручки на счет за 1 рубль, бизнес-карты «Мир», прием платежей по QR-кодам СБП в приложении ВТБ Бизнес Lite, новые услуги для ВЭД, сервис ИТ-закупок и другие небанковские продукты с быстрым доступом в режиме «одного окна», а также информационно-образовательный портал «Ближе к делу».


«Для участия в конкурсе мы выбрали лишь небольшую часть продуктов и сервисов ВТБ, доступных клиентам малого и среднего бизнеса. Мы всегда выделяли поддержку предпринимателей как одну из приоритетных задач, и в 2022 году она вновь вышла на первый план. Банк оперативно разработал дополнительные меры и спецпредложения, чтобы наши клиенты могли сохранить устойчивую работу бизнеса и получать прибыль. Нам вдвойне приятно, что эту награду нам присудил не только экспертный совет, но и предприниматели. Это говорит о высокой степени доверия к ВТБ и подтверждает наш статус надежного партнера», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.


ВТБ не первый год сохраняет статус призера конкурса «Лучшая банковская программа для МСП». В 2021 году банк стал победителем в номинациях «Выбор профессионалов» и «Оперативность и качество».


Подробнее о продуктах ВТБ для среднего и малого бизнеса на сайте банка https://www.vtb.ru/malyj-biznes/

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