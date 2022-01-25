ВТБ стал лучшим банком 2021 года по версии портала Bankinform.ru

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Банк ВТБ во второй раз подряд стал лидером ежегодного рейтинга банков, представленных на рынке Свердловской области. Такой рейтинг традиционно составляет специализированный портал «БанкИнформСервис» (Bankinform.ru). По итогам 2020 года ВТБ также занял 1-е место.

ВТБ по итогам 2021 года одержал победу в половине из шести профильных номинаций, результаты которых и формируют интегральный рейтинг: «Банки с популярными вкладами», «Банки с популярной ипотекой» и второй год подряд — в номинации «Самая активная пресс-служба». Еще в двух категориях — вклады и кредиты — банк вошел в тройку лучших.


Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области, прокомментировал: «ВТБ становится лидером рейтинга второй год подряд. Как говорится, стабильность — признак мастерства. Я благодарен команде за этот результат, а читателям Bankinform.ru — за внимание и интерес к нашим продуктам и сервисам».


Методика расчета баллов рейтинга в бизнес-номинациях основана на статистике посещаемости страниц портала с услугами банков. В номинации «Самая активная пресс-служба» редакция Bankinform.ru оценивает количество и качество информационных материалов банков, особое внимание уделяя пресс-релизам и комментариям с региональной тематикой.

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