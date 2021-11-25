ВТБ стал «платиновым» ESG-работодателем

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ВТБ стал одним из лидеров рейтинга «Лучшие работодатели России», составленного журналом Forbes в партнерстве с аудиторской компанией KPMG, войдя в высшую категорию – «Платина» – среди 11 лучших компаний.

Рейтинг Forbes составляется уже третий год подряд, в этом году его методология доработана таким образом, чтобы охватить больше ESG-метрик. Компании оценивались по трем основным блокам: «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление». ВТБ продемонстрировал максимальные показатели по всем метрикам.

– Соответствие принципам ESG – одна из ключевых задач долгосрочного развития ВТБ, которая подтверждает преемственность курса, заложенного в стратегию Группы несколько лет назад. Мы работаем в команде, ценим профессионализм каждого сотрудника и способствуем его развитию, мы постоянно совершенствуемся и отвечаем за результат. Наша главная ценность – клиент. Мы строим партнерские отношения и помогаем решать любые жизненные задачи. ВТБ – открытая система, в которой клиент свободен в принятии решений и всегда может рассчитывать на нашу профессиональную помощь. Уверены, успешная ESG-трансформация ВТБ напрямую работает в интересах наших клиентов, – сказала Ольга Дергунова, заместитель председателя правления банка ВТБ.

ВТБ – пионер рынка ответственного финансирования в России, группа участвовала в организации ESG облигаций на сумму свыше 3,7 млрд долларов, в 2021 году организовала пять размещений зеленых и социальных облигаций общим объемом 137 млрд рублей в пересчете на рубли. В октябре ВТБ запустил ESG-платформу – полностью открытую инфраструктуру для ESG-трансформации, включающую комплекс финансовых продуктов и сервисов, отвечающих стандартам экологического, социального и корпоративного управления. В общей сложности в периметр ESG-платформы уже включено около 20 направлений деятельности группы ВТБ, соответствующих Стратегии устойчивого развития банка.


Влияние ESG на российскую и глобальную экономику – одна из тем, которая будет обсуждаться на 13-м Инвестиционном форуме ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Форум пройдет 30 ноября – 1 декабря в онлайн-формате. Трансляции сессий и программу форума можно найти на официальном сайте.

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