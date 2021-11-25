ВТБ стал самым эффективным банком по продаже ипотеки

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Аналитическая и консалтинговая компания Frank Research Group признала ВТБ самым эффективным банком по продаже ипотеки.

Специалисты отметили ВТБ за наиболее высокую конверсию принятых заявок в итоговые продажи и одну из самых низких на рынке долю кредитов с просрочкой более 90 дней.

Награда в номинации «Самые эффективные продажи» была вручена в ходе церемонии Frank Mortgage Award 2021. Премия присвоена по результатам комплексного исследования. Эксперты Frank Research Group провели интервью, клиентские опросы, а также проанализировали продуктовую линейку крупнейших игроков российского рынка ипотечного кредитования.

– Стратегическая цель ВТБ – предоставлять клиентам качественный сервис. Мы переводим продукты в цифровой формат, чтобы упростить процесс получения и обслуживания кредита. За последний год ВТБ трансформировал свою работу, половина наших клиентов подают заявку на ипотеку и получают одобрение дистанционно. Чтобы расширять число цифровых услуг для покупки недвижимости, группа ВТБ развивает сервис электронной регистрации ипотечных сделок. Уже более 60% наших заемщиков проводят сделки с электронной регистрацией, без посещения МФЦ, а в сегменте рефинансирования этот показатель достигает почти 100%. Еще один важный этап – переход на работу с электронными закладными, –прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» банка ВТБ Николай Дубакин.

Эксперт ипотечного рынка добавил, что с июля 2021 года ВТБ начал выдачу электронных закладных при покупке готовых объектов недвижимости и уже выдал более 3,5 тыс. таких закладных. До конца года банк планирует протестировать эту технологию для рефинансирования и ипотечных сделок с квартирами в новостройках.


ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам 10 месяцев банк продемонстрировал рекордный объем продаж. Клиенты оформили ипотечных кредитов на 885 млрд рублей, что более чем на 20% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Ипотечный портфель банка на начало ноября достиг 2,4 трлн рублей. По итогам 2021 года ВТБ планирует впервые в истории довести продажи жилищных кредитов до 1,1 трлн рублей.

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