ВТБ: траты уральцев за рубежом за последний месяц выросли на треть

За последние четыре недели объем расходов клиентов ВТБ из Уральского федерального округа в зарубежных странах увеличился на 35% по сравнению с предыдущим месяцем — до 96 млн рублей. Прирост в основном обеспечила Турция, перелеты на курорты которой были возобновлены с 22 июня.

За месяц уральские клиенты ВТБ потратили в Турции 28 млн рублей, что в 9 раз превосходит показатель предыдущих четырех недель. Расходы кратно увеличились во всех категориях, максимально – на гостиницы, развлечения и рестораны. При этом допандемийный уровень пока не достигнут, текущий оборот меньше аналогичных значений 2019 года на 21%. Однако по ряду категорий клиенты нарастили траты даже по сравнению с 2019 годом – в частности, на 4% на аренду автомобилей и мотоциклов и на 10% на экскурсии, что говорит о росте популярности самостоятельных путешествий по Турции.

Подобный тренд наблюдается и в целом по всем зарубежным странам: объем затрат уральских клиентов ВТБ на экскурсии за месяц вырос втрое (7 млн рублей), на аренду авто — в 1,5 раза (2 млн). Почти вдвое увеличились расходы на развлечения (2 млн), в 1,5 раза — на рестораны и бары (14 млн), на треть — на гостиницы (21 млн). В целом, несмотря на прирост во всех категориях за месяц, суммарный оборот по картам уральских клиентов ВТБ за границей вдвое уступает допандемийному показателю 2019 года.

Среди других стран, регулярное авиасообщение с которыми было восстановлено в июне, лидером по приросту трат стала Греция, открывшая въезд на острова. Оборот уральских клиентов ВТБ в ней вырос в 3 раза — до 6 млн рублей. В 2,5 раза увеличились расходы клиентов в Болгарии (1 млн), вдвое в Италии (7 млн), на 67% в Хорватии (3 млн), на 18% на Кипре (12 млн). При этом Хорватия и Кипр стали у жителей УрФО даже востребованнее, чем были до пандемии в этот же период времени (в 2 и 1,5 раза по обороту соответственно).

По итогам первого полугодия оборот по картам уральских клиентов ВТБ за рубежом составил 422 млн рублей, что практически совпадает с показателем за январь-июнь 2020 г., но более чем вдвое ниже, чем в первом полугодии 2019 года. В ТОП-10 стран-лидеров по объему транзакций уральцев вошли ОАЭ (113 млн), Турция (40 млн), Мальдивы (26 млн), Беларусь (26 млн), Испания (23 млн), Италия (22 млн), Кипр (22 млн), США (15 млн), Великобритания (12 млн), Германия (10 млн). Интересно, что в нескольких странах оборот вырос не только относительно 2020 года, но и 2019-го — в их число вошли Мальдивы (прирост в 3,5 раза), Кипр (+33%), ОАЭ (+28%).

В целом по России наблюдаются аналогичные тенденции. Объем расходов клиентов ВТБ в зарубежных странах за последний месяц вырос на 36%, до 2,4 млрд рублей, а в Турции – почти в 6 раз, до 357 млн рублей. Оба показателя уступают допандемийным: по миру — более чем вдвое, по Турции – на 21%. Значительный прирост оборота туристических трат за месяц показали Болгария, Хорватия, Греция, Италия и Кипр. По итогам полугодия оборот по картам клиентов ВТБ за рубежом составил 11,5 млрд рублей, что на 8% ниже показателя за январь-июнь 2020 г. и на 60% — чем в первом полугодии 2019 года. В ТОП-5 стран-лидеров по объему транзакций вошли ОАЭ (2,6 млрд рублей), Мальдивы (1,1 млрд), Турция (810 млн), Италия (757 млн) и Беларусь (679 млн).

— Трендом года пока остается рост популярности внутреннего туризма – по нашим данным, в первом полугодии объем транзакций внутри страны вырос более чем на треть к аналогичным периодам 2020 и 2019 гг. Тем не менее, открытие Турции и еще нескольких направлений в июне способствовало росту активности и за рубежом. Мы ожидаем, что расходы российских туристов за границей продолжат расти во второй половине лета, чему будет способствовать рост числа рейсов и ожидаемое открытие курортов Египта, а также возобновление регулярного авиасообщения с рядом других стран, — комментирует Сергей Дырин, начальник управления оценки доходности розничных продуктов и портфеля.