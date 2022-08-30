ВТБ улучшил условия зарплатного обслуживания

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ВТБ существенно улучшил условия обслуживания зарплатных клиентов. На персональной странице в ВТБ Онлайн клиентам доступен сервис «Моя работа», в рамках которого они могут посмотреть улучшенные условия по продукту Тариф «Зарплатный».

Для зарплатных клиентов действует расширенный список преимуществ: повышенный кешбэк, от 6% к зарплате на ежедневный остаток по накопительному счету, а также сниженные ставки по кредитным продуктам.


В новом сервисе «Моя работа» клиенты могут ознакомиться со всеми эксклюзивными условиями, которые доступны для зарплатных клиентов, а также подать заявки на кредитные продукты и дополнительные карты. А уже в начале сентября в нем можно будет дистанционно открыть накопительный счет.


«ВТБ продолжает развивать сервисы для зарплатных клиентов. За последние месяцы мы расширили функционал личного кабинета, а также существенно улучшили ценностное предложение. В наших планах – дальнейшее развитие и внедрение новых качественных решений для корпоративных клиентов», — отметил начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ Гариф Ромашкин.


Сегодня на карту ВТБ зарплату получают более 7 млн россиян.

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