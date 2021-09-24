ВТБ установил в Сочи банкомат в виде гоночного шлема

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На FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2021 посетители Олимпийского парка смогут воспользоваться банкоматом в форме гоночного шлема.

Пользователи банкомата-шлема смогут совершить любые привычные операции: снимать и вносить наличные, в том числе с использованием бесконтактных карт и телефонов, совершать платежи и переводы. К услугам клиентов – удобный экран 19 дюймов, модули приема наличных и NFC. Интерфейс разработан специально для FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ.

– ВТБ активно поддерживает ключевые культурные и спортивные мероприятия страны, а также старается удивлять своих клиентов в ходе их проведения. Наша команда была вдохновлена идеей эксклюзивного банкомата и реализовала проект менее чем за три месяца. В качестве альтернативных вариантов рассматривались терминал, изготовленный с использованием автомобильных шин, гараж гоночного болида и даже сам болид в натуральную величину. В итоге мы постарались использовать все детали, которые ассоциируются с российским этапом Формулы 1: от местной трассы, послужившей фоном экспозиции, до цвета травы и выбора болидов, расположенных внутри шлема, – комментирует начальник управления «Устройства самообслуживания» департамента розничного бизнеса ВТБ Сергей Панюшкин.
– Мы уверены, что итоговый результат порадует всех участников гонок, организаторов, туристов и волонтеров. Кстати, он будет доступен для клиентов ВТБ и после окончания гонок, – добавил Сергей Панюшкин. Воспользоваться банкоматом эксклюзивного дизайна можно на главной трибуне Сочи Автодрома в Олимпийском парке по адресу Триумфальная ул., 26.

Российский этап чемпионата Формулы 1, титульным спонсором которого выступает банк ВТБ в рамках программы «Спортивная страна», проходит с 23 до 26 сентября на Сочи Автодроме. В 2021 году FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ состоится здесь уже восьмой раз.

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