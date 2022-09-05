ВТБ установит первые китайские банкоматы в сентябре

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ВТБ завершил тестирование банкоматов китайского производства и осенью установит в Москве первые пять устройств в качестве пилотного проекта. Об этом сообщил на ВЭФ-2022 заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. 

Летом ВТБ провел тестирование банкоматов GRG из КНР серии H68VL. Тестовая эксплуатация позволила адаптировать их функционал к потребностям российского потребителя и начать работу в условиях реального обслуживания клиентов.


Первые китайские банкоматы для пилотной эксплуатации поступят в ВТБ уже в сентябре. До середины октября ВТБ разместит пять тестовых устройств в Москве: четыре – в отделениях банка, еще один – на территории крупного транспортно-пересадочного узла. По результатам пилотного проекта банк примет решение о включении этих банкоматов в тендерные процедуры.


«ВТБ активно ищет альтернативу западным вендорам, ушедшим с российского рынка, и готов расширить спектр поставщиков оборудования. Ежегодно мы устанавливаем в нашей сети более тысячи новых устройств самообслуживания и регулярно тестируем новые модели от разных компаний. Наш основной критерий – соответствие  высоким требованиям к работе на российском рынке, где банкомат уже давно стал полноценным мини-офисом для решения повседневных финансовых вопросов. Мы рассчитываем, что пилотная эксплуатация китайских устройств продлится 2-3 месяца. Если она пройдет успешно, то к концу года мы получим первые устройства, которые не уступают по функционалу западным аналогам, для массового внедрения в нашу сеть», – прокомментировал заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.


ВТБ обладает одной из крупнейших в России банкоматных сетей, которая насчитывает порядка 14,4 тыс. устройств самообслуживания. Порядка 2,2 тысяч из них – устройства из Южной Кореи, до конца года банк увеличит их парк до 2,5 тысяч. Непрерывное обновление парка банкоматов нацелено на повышение комфорта и спектра возможностей пользователей как клиентов ВТБ, так и держателей карт других банков.

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