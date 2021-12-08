ВТБ увеличил онлайн-кредитование бизнеса в 3,5 раза

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Сегодня в ВТБ можно за несколько минут оформить кредит для бизнеса на сумму до 10 млн рублей без посещения отделения.

ВТБ во втором полугодии в 3,5 раза увеличил выдачи онлайн-кредитов среднему и малому бизнесу. Всего за 11 месяцев такие кредиты оформили более 2 тысяч клиентов банка.


Наибольшее число онлайн-кредитов клиенты оформляют в Москве − на столицу приходится 20% таких сделок. Также среди самых активных городов − Санкт-Петербург, Краснодар, Владивосток и Самара. 40% кредитов выданы предприятиям торговли, также в лидерах по числу выдач − сферы услуг, транспорта и строительства.

− Возможность получить кредит без посещения офиса банка актуальна для наших клиентов, доля таких кредитов растет быстрыми темпами. Развитие онлайн-кредитования – одна из наших задач в рамках стратегии по цифровизации продуктов и услуг для бизнеса. Мы расширяем линейку продуктовых предложений, которыми клиенты могут воспользоваться, не выходя из дома. Недавно мы запустили в интернет-банке предодобренные кредиты на покрытие кассовых разрывов (овердрафты) и финансирование для участников госзакупок. У тех индивидуальных предпринимателей, кто еще не является клиентом ВТБ, появилась возможность подать заявку на экспресс-кредит на нашем сайте и получить решение в течение пяти минут, − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.

Клиенты среднего и малого бизнеса могут полностью дистанционно получить в ВТБ кредиты на сумму до 10 млн рублей сроком от года до трех лет. Залоговое обеспечение не требуется, средства можно направить на любые бизнес-цели.


Для оформления кредита клиенту нужно авторизоваться в интернет-банке ВТБ Бизнес, оформить заявку и подписать оферту электронной подписью. Решение о предоставлении кредита принимается за пять минут, а средства поступают на расчетный счет в течение одного рабочего дня.


ВТБ – один из лидеров кредитования среднего и малого бизнеса в стране. С начала года кредитный портфель банка в этом сегменте вырос на 12% и превысил 1,6 трлн рублей.

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