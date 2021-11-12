ВТБ увеличил выдачу ипотеки на Среднем Урале

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За октябрь банк ВТБ предоставил жителям Свердловской области около 900 жилищных кредитов на общую сумму свыше 2,6 млрд рублей.

По сравнению с сентябрем количество займов выросло более чем на 15%. Средний чек ипотеки в регионе таким образом составил 2,9 млн рублей. Продолжает сохранять популярность программа ипотеки с господдержкой – на ее долю приходится свыше 16% от общего количества сделок за прошлый месяц. Общая сумма выдач по ней за октябрь составила 345 млн рублей. Более 10% составляют кредиты по госпрограмме для семей с детьми - по обновленным условиям ей могут воспользоваться семьи всего лишь с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года.


Напомним, что в конце сентября ВТБ улучшил условия по ипотеке с господдержкой, снизив ставку до 5,75% годовых, и семейной ипотеке, ставка по которой теперь составит от 4,7%. Дополнительные дисконты доступны заемщикам, которые оформляют сделки в цифровых каналах банка.

– Спрос на жилищные кредиты остается на рекордном уровне как в России, так и на Среднем Урале. За 9 месяцев объем продаж ипотеки в нашем банке в регионе примерно на 12% выше результата за аналогичный период прошлого года. Уже четвертый год подряд и на рынке, и в банке мы видим рекорды по выдачам ипотеки, – прокомментировал управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.


По оценке ВТБ, за десять месяцев нынешнего года все российские банки выдали 4,6 трлн рублей ипотеки, что на 35% превышает показатель января-октября прошлого года и на 4,5% – за весь 2020 г. По итогам 2021 года спрос на жилищные кредиты может достичь рекордных 5,8 трлн рублей.

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