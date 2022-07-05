ВТБ увеличит объём инвестиций в российское ПО до 85%

Масштабная работа по переходу на импортонезависимое программное обеспечение стартовала в ВТБ в 2019 году, к 2021 году набор профильных проектов был объединён в целевую программу, которая должна завершится в 2024 году. Об этом в ходе своего выступления на панельной дискуссии форума FinNext 2022 рассказал старший вице-президент, заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов.

«Программа по импортозамещению идёт в нашем банке уже несколько лет. Мы не только используем, но и создаем отечественное ПО, ориентируясь преимущественно на разработки на основе open source и их регистрацию в Едином реестре российского программного обеспечения. На сегодняшний день в банке открыто более 20 проектов по наиболее критичным направлениям импортозамещения. Мы считаем, что отечественные разработки могут успешно заменить западные аналоги», — отметил Безбогов.

По его словам, в течение двух лет все mission-critical системы банка перейдут на независимые от западных разработчиков решения. «Всего же, по оценкам экспертов, переход на импортонезависимые решения позволит сэкономить нам порядка 30 млрд рублей. При этом мы работаем в рамках тех целей, которые изначально были установлены при старте технологической трансформации в 2019 году — в первую очередь, это обеспечение наших клиентов удобными и стабильными сервисами», — добавил старший вице-президент ВТБ.

В ходе своего выступления Сергей Безбогов также выделил ряд направлений и стартапов, которые являются наиболее перспективными для российского ИТ-рынка. По мнению топ-менеджера, это решения для управления дисковым пространством и резервным копированием, решения для управления данными (data governance) и другие разработки. Такими стартапами, в частности, интересуется акселератор ВТБ — с начала 2022 года его команда провела анализ и оценку уже 171 решения с открытого рынка.

Старший вице-президент ВТБ также отметил важность работы крупных компаний с молодыми специалистами. В банке есть совместные с вузами образовательные программы и лаборатории (например, с МФТИ и МГУ), грантовые программы (собственная программа «На Шаг впереди» и совместная с МФТИ), стажировки (Юниор и РОСТ), ежегодные хакатоны (More tech и Data Fusion). Такие программы являются действенным инструментом по поиску новых сотрудников, прежде всего, в IT-сфере.