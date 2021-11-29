ВТБ увеличивает максимальную сумму кредита наличными до 7 млн рублей

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Для зарплатных клиентов банка.

ВТБ повышает максимальную сумму по кредиту наличными для зарплатных клиентов до 7 млн рублей. Для других категорий заемщиков предельный лимит составляет 5 млн. С 1 декабря банк запускает акцию «Новогодний подарок кредиту», в рамках которой начислит заемщикам с кредитом наличными 3 тыс. бонусных рублей.


С 29 ноября ВТБ увеличивает максимальную сумму кредита наличными с 5 до 7 млн рублей для заемщиков, которые получают заработную плату на счета банка. Для остальных клиентов банк повысил лимит в августе текущего года с 3 до 5 млн рублей.


С 1 по 31 декабря ВТБ проводит акцию «Новогодний подарок кредиту», в рамках которой клиенты, оформившие до конца года кредит наличными или рефинансирование на сумму от 400 тыс. до 7 млн рублей, получат вознаграждение на бонусный счет в размере до 3 тыс. рублей.


Для начисления бонусов необходимо внести первый платеж по кредиту, зарегистрироваться в программе лояльности банка «Мультибонус» и подключить одну из опций: «Коллекция», «Cashback», «Путешествия», «Заемщик». Совершить покупку можно по любой карте ВТБ.

Использовать бонусные рубли можно для приобретения товаров по каталогу «Мультибонус» или перевести деньгами по опциям «Cashback» и «Заемщик» на карту ВТБ в приложении программы.

- Декабрь традиционно является месяцем значимых расходов. В преддверии Нового года и периода многочисленных распродаж наши клиенты спешат совершить дорогостоящие покупки, все чаще используя кредиты наличными. Понимая, что в это время могут потребоваться дополнительные средства для реализации всех задуманных планов, мы увеличиваем лимит по продукту до 7 млн рублей. Ожидаем, что рост спроса на кредиты наличными в декабре составит 10% по сравнению с ноябрем. Для нас по-прежнему крайне важно своевременно реагировать на запросы клиентов, обеспечивая их необходимыми средствами, но при этом не допуская закредитованности, - отметил Евгений Благинин, руководитель управления «Потребительское кредитование» ВТБ.

Сейчас кредит наличными в ВТБ можно получить по ставке от 5,9% годовых с учетом страхования на любые цели сроком до семи лет. В рамках программы рефинансирования клиент может объединить в один несколько кредитов других банков и погасить по ним задолженность, а также получить дополнительные денежные средства. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка или мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.

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