ВТБ в Екатеринбурге получил премию «Лучший работодатель-партнер»

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Банк ВТБ стал победителем премии «Лучший работодатель-партнер» Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ). Банк отмечен в номинации «Лидер в практикоориентированности учебного процесса».

Награду управляющему ВТБ в Свердловской области Алексею Долгову в торжественной обстановке вручил ректор УрГЭУ Яков Силин.


Уральский государственный экономический университет запустил проект «Лучший работодатель-партнер УрГЭУ» в 2018 году. Цель премии — привлечение внимания к важности системного взаимодействия работодателей с вузом, демонстрация конкретных примеров успешного сотрудничества и распространение положительного опыта в данной области. Лауреаты определяются в 6 номинациях: «Лидер в организации практик и стажировок», «Лидер в трудоустройстве студентов», «Лидер в научном сотрудничестве с УрГЭУ», «Лидер в практикоориентированности учебного процесса», «Лидер в социальном партнерстве», «Лучший работодатель-партнёр».


В прошлом году ВТБ и УрГЭУ запустили несколько новых совместных проектов. В декабре 2021 года банк и вуз заключили соглашение о реализации сетевой образовательной программы для бакалавров по профилю «Финансы и кредит». Кроме того, на базе университета ВТБ организовал Школу управления рисками, в рамках которой студенты могли в онлайн-формате освоить основы профессии риск-менеджера под руководством ведущих экспертов банка в этой области.


Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области, отметил: «Мы активно участвуем в жизни университета. Наши совместные проекты нацелены прежде всего на внедрение в образовательную деятельность современных требований, которые предъявляют к кандидатам работодатели из банковской сферы. Такой подход полезен обеим сторонам: вуз получает актуальные программы, которые ведут преподаватели-практики высокого уровня, а банки – высокопотенциальных новичков, которые готовы к выполнению профессиональных задач на своих будущих рабочих местах. Важно, что в периметр нашего взаимодействия включен не только непосредственно университет, но и колледж УрГЭУ, выпускники которого также могут начать карьеру в банковской среде и все чаще эту возможность используют».

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