ВТБ: в следующем году три четверти вкладов в России будет открываться дистанционно

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Этому будут способствовать развитие инструментов повседневного онлайн-банкинга и технологий удаленной идентификации.

По оценке аналитиков ВТБ, уровень цифровизации сбережений в 2022 году на российском рынке достигнет 75%. По прогнозам ВТБ, уже по итогам 2021 года в России дистанционно будет открываться порядка 70% вкладов и других сберегательных продуктов. Драйверами цифровых сбережений станет ускоренная банкеризация населения, развитие новых сервисов онлайн-банкинга, интеграция банковских и государственных сервисов на интернет-площадках кредитных учреждений.


Еще одним импульсом могут стать технологии удаленной идентификации, позволяющие сформировать полностью дистанционное банковское обслуживание. На первый план в этом процессе выйдет информационная безопасность клиента и его защищенность перед кибермошенниками.

— Резкое увеличение доли онлайн-сбережений фиксировалось в экстремальных условиях начала пандемии и локдауна. Сейчас процесс цифровизации сберегательных продуктов протекает более плавно, при этом он утратил зависимость от внешних факторов и не прекращается даже при смягчении ограничений. Главным драйвером становится модернизация и оптимизация для пользователей банковских онлайн-сервисов. В рамках стратегии на 100%-ную цифровизацию клиентских сервисов мы постоянно совершенствуем цифровые каналы и стремимся к постоянному наращиванию доли вкладов, открываемых нашими клиентами удаленно. Во многом этому способствует и общий рост интереса к классическим депозитам на фоне резкого роста доходности по ним в четвертом квартале, — комментирует Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ.
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