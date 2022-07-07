ВТБ в Свердловской области на 35% увеличил выдачи кредитов наличными

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Клиенты ВТБ на Среднем Урале за июнь оформили потребительские кредиты на общую сумму 944 млн рублей. По сравнению с маем спрос заемщиков вырос более чем треть.

За прошлый месяц свердловчане получили в  ВТБ  2,3 тысяч нецелевых кредитов. Средний чек сделки таким образом составляет порядка 414 тысяч рублей. Кредит наличными в ВТБ доступен в размере от 30 тысяч до 7 млн рублей. Банк выдает средства на любые цели сроком до семи лет. Подать заявку клиенты могут в ВТБ Онлайн, на сайте или в офисе банка. За онлайн-оформление заявки на кредит предусмотрен дополнительный дисконт от банка — 0,4 п.п. 


«Начиная с апреля мы фиксируем постепенное восстановление спроса в сегменте потребительского кредитования. За последние два месяца активность клиентов выросла вдвое. Еще один важный тренд – цифровизация кредитного процесса и развитие онлайн-продаж. По итогам полугодия наши клиенты на Среднем Урале без визита в банк оформили и получили нецелевые кредиты на общую сумму 2,2 млрд рублей», — сказал заместитель управляющего ВТБ по розничному бизнесу в Свердловской области Сергей Жуков.


С 1 июля ВТБ улучшил условия по кредитам наличными. Минимальный размер ставки был снижен на 1 п.п. и теперь составляет 5,9% годовых при подключении страхования и подачи заявки онлайн. За последний квартал это четвертое улучшение условий по кредитам ВТБ.


Кроме того, банк уделяет повышенное внимание платежеспособности клиентов и соблюдению баланса в соотношении их доходов к кредитным обязательствам. Для заемщиков, которые попали в непростую финансовую ситуацию, ВТБ по-прежнему предлагает дополнительные меры поддержки — государственные кредитные каникулы в рамках 106-ФЗ и собственные программы реструктуризации.

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