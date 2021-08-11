ВТБ вернет комиссии бизнесу за расчеты по СБП

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48902

Возврат предусмотрен по операциям, проведенным с 1 июля по 31 декабря 2021 года.

Клиенты ВТБ – индивидуальные предприниматели и юридические лица – смогут в полном объеме компенсировать комиссию за проведение оплаты по QR-кодам в Системе быстрых платежей (СБП).

Средства будут возвращаться автоматически на расчетный счет клиента за предыдущий месяц. Экономия для предпринимателей составит от 0,4 до 0,7% от объема операций в зависимости от сферы их деятельности. Такой размер комиссии сейчас предусмотрен за проведение операций через СБП.

Компенсацию могут получить предприниматели − субъекты МСП в соответствии с положениями 209-ФЗ. Мера поддержки запущена в рамках государственной программы субсидирования Минэкономразвития России.

− Сервис быстрых платежей набирает популярность у предпринимателей, так как с его помощью они могут ускорить расчеты с покупателями и снизить издержки по операциям. Учитывая все плюсы системы для наших клиентов, в рамках продуктовой стратегии ВТБ мы запускаем удобные решения для приема платежей через СБП. Сегодня ими пользуются более 18 тысяч корпоративных клиентов. Уже в августе они смогут возместить уплаченную комиссию за июль. На наш взгляд, эта инициатива государства поддержит бизнес и дополнительно простимулирует рост спроса на подключение к СБП, − отметил Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Для того чтобы начать принимать платежи с помощью QR-кода Системы быстрых платежей, предпринимателю или организации достаточно открыть расчетный счет в ВТБ и выбрать подходящий способ приема оплаты через СБП. Это можно делать с помощью ВТБ-кассы, POS-терминала или мобильного приложения ВТБ Бизнес QR

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48902

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined