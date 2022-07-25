ВТБ возобновил очные встречи с акционерами

В ходе мероприятия эксперты рассказали о текущей ситуации в банке, взаимодействии с держателями акций в текущих условиях, развитии программы специальных предложений для акционеров ВТБ.

Значительная часть программы семинара была посвящена развитию брокерского бизнеса ВТБ, доступного клиентам инструментария и планам на будущее. Также командой аналитиков был представлен актуальный взгляд на рынки капитала и эффективные в текущей ситуации инструменты инвестирования.

Большое внимание было уделено прямому общению с частными инвесторами. Акционеры ВТБ, присутствующие на мероприятии, приняли активное участие в дискуссии и получили ответы на все интересующие их вопросы.

Руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин подчеркнул: «Мероприятие продемонстрировало высокую востребованность со стороны частных инвесторов, их стремление к прямому диалогу с ВТБ и взаимодействию в очном формате. В свою очередь, для нас открытый диалог с акционерами в условиях текущей ситуации на фондовом рынке – безусловный приоритет. В рамках нашей комплексной программы взаимодействия с акционерами до конца года мы планируем провести еще ряд мероприятий в различных регионах страны».

Справка:

Количество владельцев акций ВТБ в реестре акционеров на 01.06.2022 впервые превысило 800 тысяч человек, увеличившись почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.