ВТБ выдал первую IT-ипотеку в Свердловской области

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В Екатеринбурге прошла первая в регионе ипотечная сделка ВТБ в рамках новой программы госсубсидирования, направленной на поддержку  сотрудников российских IT-компаний.

Льготный кредит сроком на 30 лет для приобретения трехкомнатной квартиры в ЖК «Северный квартал» получила 30-летняя сотрудница одной из крупнейших IT-компаний страны. Сумма сделки составила 11,6 млн рублей, ставка по кредиту – 5% годовых.


«В нашем регионе работает большое количество серьезных компаний из сферы IT, поэтому уверен, что льготная ипотека для специалистов этого направления будет востребована на Среднем Урале, — прокомментировал управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов. — Запуск специальной программы позволяет поддержать работников важнейшей для современной экономики отрасли и дает дополнительный стимул развитию строительного сектора».


Первая в стране сделка ВТБ по программе льготной IT-ипотеки состоялась на прошлой неделе в Тюмени. Максимальная сумма кредита по IT-ипотеке достигает 18 млн рублей для приобретения жилья в городах численностью от 1 млн человек и 9 млн рублей — в других населённых пунктах. Первый взнос должен составлять 15% от стоимости недвижимости. Дополнительно к базовой ставке банк предоставляет заемщикам дисконт в 0,3 п.п. при использовании цифровых сервисов, таким образом, минимальная ставка в ВТБ составляет 4,7%.


Взять ипотеку по льготной ставке могут работники IT-сферы в возрасте от 22 до 44 лет включительно, трудовой договор которых заключён с организацией, которая осуществляет деятельность в области информационных технологий, аккредитована Министерством цифрового развития и не менее 1 квартала пользуется налоговыми льготами.


С учётом НДФЛ доход сотрудника за последние 3 месяца работы должен быть не менее 150 тысяч рублей, если место регистрации компании находится в городе-миллионнике, и не менее 100 тысяч рублей для сотрудников компаний, которые располагаются в регионе с численностью до 1 миллиона человек.

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