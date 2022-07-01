ВТБ выдал первую в Свердловской области льготную ипотеку в рамках расширенного лимита

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В Екатеринбурге состоялась первая в регионе сделка ВТБ по госпрограмме льготной ипотеки на новостройки с расширенным лимитом кредитования. За счет субсидирования ставки размер кредита превысил установленный изначально по программе максимальный уровень в 6 млн рублей.

Льготный кредит сроком на 25 лет для приобретения трехкомнатной квартиры в ЖК «Современник» получила семья с двумя несовершеннолетними детьми. Сумма сделки составила 7 млн рублей, ставка по кредиту c учетом всех дисконтов – 5,6 % годовых.


Напомним, что ВТБ увеличил максимальную сумму льготной ипотеки до 30 млн рублей при приобретении объектов недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, и до 15 млн – для остальных регионов Российской Федерации. Ставка для лимита свыше 12 млн рублей в столичных регионах (6 млн рублей – в остальных субъектах) субсидируется за счет застройщиков-партнеров банка.


«Формат так называемой гибридной ипотеки, сочетающей условия льготной и рыночной программ, позволяет нашим клиентам приобрести жилье более высокого уровня по доступным ставкам, — говорит управляющий директор по ипотеке ВТБ в Свердловской области Алина Буслова. — Первая сделка в регионе прошла совместно с нашим давним партнером, строительным холдингом «Стройтэк».


Комбинированная ипотечная программа ВТБ действует при приобретении квартиры или готового дома с земельным участком у застройщика, подписавшего с банком соответствующее соглашение. Минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости недвижимости для всех категорий клиентов. Кредитные средства доступны на срок до 30 лет. Подать заявку можно на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах ВТБ.

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