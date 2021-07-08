ВТБ выдал первую в Свердловской области семейную ипотеку на новых условиях

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7 июля банк ВТБ провел первую в регионе сделку по обновленной программе семейной ипотеки с государственной поддержкой для семей с детьми.

Кредит сроком на 10 лет семья с ребенком получила для приобретения квартиры в строящемся жилом комплексе «Discovery Residence», который возводится в центральной части Екатеринбурга в квартале улиц Гагарина - Академическая - Мира - Ботаническая.


Сумма кредита составила порядка 4,1 млн рублей. Напомним, что ВТБ первым из банков в конце июня начал принимать заявки по новым условиям в рамках ипотеки с господдержкой для семей с детьми. Теперь приобрести недвижимость по этой программе смогут и семьи с одним ребенком. Ставка по кредиту или рефинансированию ипотеки другого банка в ВТБ составляет 5%.

Воспользоваться программой могут клиенты, у которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился первый или последующий ребенок. Ранее ее условия распространялись на семьи с двумя и более детьми. Льготы также доступны семьям, в которых есть несовершеннолетний с инвалидностью. По программе можно не только приобрести в кредит новое жилье, но и рефинансировать уже выданный по более высокой ставке ипотечный кредит любого российского банка.

– На Среднем Урале максимальная сумма кредита в рамках программы установлена в размере 6 млн рублей. Льготная ставка 5% действует весь период кредитного договора при условии комплексного страхования. Речь идет о покупке готовых и строящихся квартир у застройщика. Первый взнос составляет от 15% стоимости недвижимости, срок кредита – до 30 лет, – прокомментировал управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.
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