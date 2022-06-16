ВТБ запускает ипотеку под 3% для многодетных семей

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ВТБ реализует комплекс мер, направленных на поддержку российских семей. Клиенты, у которых в период с 1 января 2018 до 31 декабря 2022 гг. родился третий или последующий ребенок, начиная с 1 июля этого года смогут оформить в банке ипотеку по ставке 3%. Дополнительно они бесплатно получат страховку для всех детей в семье от онкологических заболеваний.

Об этом в ходе ПМЭФ-2022 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.


«В новых условиях банковский бизнес должен не только выступать партнером государства в социальных программах поддержки, но и развивать их на своем уровне, быть драйвером национальных интересов и ориентиром для других отраслей. ВТБ считает адресную помощь семьям с детьми своим приоритетом. С появлением ребенка финансовая нагрузка на семейный бюджет существенно вырастает, особенно если необходимо улучшение жилищных условий. Поэтому мы решили поддержать многодетных родителей и впервые на российском рынке запустить семейную ипотеку всего под 3%», – заявил Анатолий Печатников.


В рамках новой программы, которая будет действовать до конца 2022 года, ВТБ предоставит дисконт к ставке государственной «семейной ипотеки». При условии комплексного страхования ставка на весь срок кредита для семей с тремя и более детьми составит всего 3% годовых, при этом хотя бы один из членов семьи должен получать зарплату на карту ВТБ. Остальные параметры идентичны условиям госпрограммы: льготное финансирование предоставляется при покупке недвижимости на первичном рынке.


Помимо предоставления льготных условий по ипотеке, ВТБ окажет заемщикам нефинансовую помощь. В рамках новой программы все дети в семье, включая новорожденного, получат от банка бесплатную страховку на случай онкологических заболеваний. Она покрывает расходы на лечение вновь выявленных заболеваний ребенка «под ключ», в том числе на подбор и консультации специалистов, лекарства и дорогостоящие операции, а также пребывание в больнице и реабилитацию. Максимальная сумма возмещения составляет 6 млн рублей на лечение и 37,5 млн рублей на сложные операции.


Проект реализуется в рамках новой банковской стратегии развития «семейного капитала», направленной на адресную поддержку населения. Программа ВТБ объединяет комплекс продуктов и сервисов, отвечающих потребностям клиентов на всех этапах развития семьи: от рождения ребенка до выплаты пенсии. Она предусматривает предоставление им всех необходимых финансовых и государственных услуг в удобном цифровом формате, а также дополнительных льгот от банка.

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