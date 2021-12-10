ВТБ запускает новую геймификацию программы лояльности

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Клиенты банка смогут увеличить баланс вознаграждений, занимаясь тренировкой памяти в рамках проекта «Меморина».

Программа лояльности Мультибонус ВТБ запускает вторую геймификацию мобильного приложения и сайта. Механика геймификации предусматривает выбор одинаковых карточек по памяти с ограниченным количеством времени. Чтобы принять участие в «Меморине», достаточно зайти на сайт или в мобильное приложение Мультибонус ВТБ и перейти в раздел «Спецпредложения».


Призовой фонд новой геймификации состоит из вознаграждений программы лояльности и суммарно превышает 10 миллионов бонусных рублей, миль и бонусов. Клиенты, участвующие в «Меморине», также получат специальные предложения от партнеров программы: особые условия по подпискам на домашние онлайн-развлечения, промокоды и скидки на доставку продуктов, товаров и пр.

– Сегодня геймификация – это эффективный способ повышения лояльности аудитории, который делает любой сервис более привлекательным и интуитивно понятным. Опыт ВТБ это доказывает: в нашей первой геймифицированной акции приняло участие более 1 млн клиентов. Новая геймификация позволяет не только с пользой провести свободное время, тренируя память, но и увеличить объем бонусных накоплений, которые можно потратить в маркетплейсе Мультибонуса, – комментирует Роман Синенко, руководитель программы лояльности Мультибонус ВТБ.
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