ВТБ запускает рекламную кампанию в поддержку нового интернет- и мобильного банка для бизнеса

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ВТБ объявляет о запуске федеральной рекламной кампании для малого и среднего бизнеса в поддержку обновленного интернет- и мобильного банка.

Основная идея проекта – показать предпринимателям, что теперь оформить продукты и сервисы в ВТБ можно полностью дистанционно.


В основу сюжета ТВ-ролика легла ранее заявленная креативная концепция «Помогаем делом». Ключевым лицом кампании снова стал актер, продюсер, автор-исполнитель песен Семён Слепаков.


В ролике главный герой наглядно демонстрирует, как с новым интернет- и мобильным банком можно оформить продукты и сервисы для бизнеса дистанционно в один клик. Он помогает шеф-повару пиццерии оперативно получить виртуальную бизнес-карту и оформить экспресс-кредит.

— Омниканальная платформа нашего нового интернет-банка уникальна на российском рынке. Уже сейчас в нее встраиваются более 50 различных продуктовых сервисов, с которыми клиент может вести свой бизнес полностью онлайн, — комментирует Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Одновременно с запуском рекламной кампании на ТВ в интернете стартовала авторская песня Семёна Слепакова.


Рекламная кампания запущена 20 сентября во всех охватных каналах коммуникаций − ТВ, интернет, радио и продлится до 25 октября.

  • Подробную информацию по цифровым продуктам и сервисам ВТБ можно получить на сайте delo.vtb.ru
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