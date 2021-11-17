ВТБ запускает цифровой сервис для бизнеса по проверке зарубежных партнеров

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49784

ВТБ реализовал новое решение в экосистеме ВЭД – сервис по проверке зарубежных контрагентов.

С его помощью клиенты могут убедиться в надежности и добросовестности своих иностранных партнеров. Сервис позволяет клиентам в режиме онлайн подать заявку и оперативно получить информацию о зарубежном партнере, чтобы принять решение о целесообразности дальнейшего сотрудничества. Для проверки контрагента предпринимателю необходимо знать только название или регистрационный номер компании и страну ее регистрации.


Сервис доступен в экосистеме ВЭД в новом интернет-банке ВТБ Бизнес. Клиент может выбрать вид отчета с необходимой ему детализацией: короткую, стандартную или расширенную справку. В зависимости от вида отчета предприниматель получает информацию об иностранной компании, ее рейтингах, руководителях, акционерах и аффилированных предприятиях, судебных проверках, финансовые данные, сведения об интеллектуальной собственности и производимых товарах, участии в тендерах, импортно-экспортной деятельности, лицензиях и т.д. На текущий момент проверка осуществляется в отношении организаций, зарегистрированных в Китае, Белоруссии и Казахстане. Информационный сервис предоставляется на основе аналитических материалов партнеров банка.

− Выбор иностранного партнера − часто непростая задача из-за ограниченности или отсутствия информации о компании в открытом доступе, а также из-за возможных языковых барьеров. В рамках стратегии ВТБ мы стремимся предоставить предпринимателям удобные цифровые решения для повседневных задач их бизнеса. Новый сервис для участников ВЭД поможет нашим клиентам находить надежных контрагентов за рубежом и избегать рисков при заключении сделок. Мы планируем расширять его географию за счет новых стран из числа основных торговых партнеров России, − прокомментировала Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.

Клиентам ВТБ в новом интернет-банке бесплатно и без дополнительных настроек доступна цифровая экосистема ВЭД – личный кабинет участника ВЭД, в который уже встроены как классические продукты и сервисы банка (валютный контроль, международные расчеты, котировки в режиме реального времени), так и новые цифровые решения, такие как экспертиза международных контрактов, монитор событий ВЭД, таможенные сервисы и другие.

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49784

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined