ВТБ запустил календарь событий ВЭД для работы с зарубежными партнерами

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ВТБ запустил в интернет-банке для бизнеса календарь событий ВЭД. Новый онлайн-сервис поможет клиентам соблюдать все сроки и требования в рамках внешнеэкономической деятельности.

Календарь событий ВЭД с возможностью гибкой настройки под бизнес каждого клиента напомнит о важных датах и событиях. С его помощью предприниматели могут в любой ситуации контролировать бизнес-процессы, соблюдать сроки оплаты и другие условия сделок, вовремя оформлять и подписывать необходимые документы с банком и партнерами. Это позволяет минимизировать возможность нарушений условий контракта или валютного законодательства.


Сервис реализован в удобном календарном формате, что упрощает планирование и оперативную настройку процессов в соответствии с предстоящими событиями. Пользователи в режиме реального времени отслеживают сроки предоставления документов и данные по контрактам, получают информацию о выходных и нерабочих днях в России и за рубежом. Данные для отображения можно настроить самостоятельно, чтобы видеть только необходимую информацию. Все события делятся на критичные, важные и информационные. Оформление документов валютного контроля доступно напрямую из соответствующего события в календаре.


«Международный бизнес связан с необходимостью строгого соблюдения множества условий, контролировать которые вручную неудобно и неэффективно. ВТБ не только сохраняет стабильное обслуживание клиентов, ведущих внешнеэкономическую деятельность, но и создает для них новые возможности. Наше новое решение помогает предпринимателям автоматизировать контроль при заключении и исполнении сделок, оперативно реагировать на изменения и учитывать это в своих бизнес-планах», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.


Экосистема ВЭД ВТБ включает широкую линейку удобных и технологичных решений для импортеров и экспортеров. Среди них интуитивно понятный валютный контроль и расчеты «в 1 клик», котировки валют в режиме реального времени и сделки по желаемому курсу, удобные международные переводы, в том числе в национальных валютах, проверка зарубежных контрагентов, экспертиза контрактов, таможенные решения и другие сервисы. Кроме того, всем клиентам доступен персональный эксперт валютного контроля для обслуживания ВЭД «под ключ» с учетом особенностей бизнеса.


Подробная информация о решениях экосистемы ВЭД ВТБ на сайте банка www.vtb.ru/ved

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