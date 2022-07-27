ВТБ запустил пакетное подписание электронных документов «в один клик»

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ВТБ упростил сервис цифрового подписания и хранения документов. Теперь при одновременном оформлении нескольких продуктов или услуг клиент может сразу подписать электронные документы единым пакетом, «в один клик». Это позволит ускорить процесс обслуживания и сэкономить время, проведенное в офисе.

Пакетное подписание электронных документов доступно для клиентов в интернет-банке и мобильном приложении ВТБ Онлайн (версии 16.5 и выше) на устройствах с платформой Android. Для пользователей с операционной системой iOS опция станет доступна в третьем квартале 2022 года.

Все подписанные электронной подписью документы постоянно доступны в разделе «Мои договоры» мобильного приложения или интернет-банка. Их можно в любой момент открыть, скачать, переслать или распечатать. В случае если клиенту для подачи в сторонние организации или в иных личных целях всё же нужен печатный экземпляр документа, то в ближайшее время появится опция заказа заверенной копии изначально цифровой версии.

«Мы совершенствуем процессы обслуживания клиентов, чтобы им было максимально удо­бно работать с банко­м. Отказ от бумажного документооборота сокращает время, пров­еденное в офисе, и является экологичным решением. Мы запус­тили сервис цифрового подписания два года назад, и за это вр­емя он пользуется сп­росом: более 60% наш­их клиентов предпочи­тают оформлять все банковские документы в ВТБ Онлайн. Безопа­сность технологии ре­ализуется за счет це­лого комплекса мер, подтверждающих авт­орство и неизменность подписанного клиен­том документа, а так­же надежной системой хранения информации. Считаем, что в дал­ьнейшем развитие циф­ровых сервисов будет способствовать росту числа пользователей именно этого форма­та работы, и их до­ля к концу 2022 года может достигнуть 80­%. Конечная наша цель – стопроцентный пе­реход на безбумажный формат работы», – подчеркнул заместитель руководителя депар­тамента розничного бизнеса банка ВТБ, ви­це-президент ВТБ Антон Шикуло.

ВТБ запустил технологию​ цифрового подписания документов​ в конце 2019 года, а​ в марте 2020 г. тиражировал сервис на всю сеть отделений.​ При обслуживании клиентов сотрудник оформляет услугу и формирует электронный документ, а пользователь подтверждает операцию и подписывает документы электронной подписью в мобильном приложении банка. Все договоры хранятся​ в электронном архиве банка и в любое время доступны клиенту​ в специальном разделе ВТБ Онлайн​ «Мои договоры».

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