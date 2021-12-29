ВТБ запустил процессинг для единой транспортной подписки москвичей

ВТБ обеспечил процессинг для тестирования инновационного сервиса «МультиТранспорт», созданного в рамках концепции Mobility as a Service (MaaS). Новый сервис позволит пассажирам выбрать наиболее быстрый и выгодный вариант передвижения. Проект был инициирован Департаментом транспорта Москвы.

Решение построено на базе платформы ВТБ «Транспортный процессинг», которая позволяет работать с билетными системами и мобильными приложениями как муниципальных, так и коммерческих перевозчиков в рамках единой транспортной экосистемы города. Это собственная разработка банка, которая построена на программных компонентах с открытым кодом.

Благодаря масштабируемости платформы ВТБ «Транспортный процессинг», к транспортной экосистеме города можно будет подключать и других провайдеров транспортных услуг – каршеринг, прокат велосипедов и самокатов. Это позволит расширить варианты маршрутов, которые смогут учитывать стоимость и удобство. Для пользования сервисом пассажир приобретает «МультиТранспорт» в мобильных приложениях «Метро Москвы» или «Яндекс Go», используя банковскую карту или платежные сервисы Apple Pay и Google Pay.

Технологии ВТБ дадут возможность объединить пользовательские базы мобильных приложений разных перевозчиков. Так, например, оплачивая проезд на общественный транспорт в приложении «Метро Москвы», в дальнейшем пассажиры в нем же смогут заказать такси, каршеринг и другие виды транспорта.

– Мэр Москвы поставил задачу делать транспортную инфраструктуру доступнее и понятнее пассажирам. Для этого мы реализуем в городе концепцию MaaS. «МультиТранспорт» будет полезен пассажирам, которые используют общественный транспорт, но иногда выбирают такси. С подпиской люди смогут экономить до 10% денег на оплате проезда ежемесячно. Гибкость и выгодные тарифы сервиса также привлекут новых пользователей из числа автомобилистов, которые переключатся на мультимодальные поездки. Это позволит более равномерно распределить транспортные потоки, – сказал заместить Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

– ВТБ в рамках реализации технологической трансформации создает передовые технологические платформы, которые являются не только основой для клиентских продуктов и сервисов банка, но и технологическим фундаментом для крупных государственных инфраструктурных проектов. Разработка сервиса MaaS — еще один проект в расширении возможностей инфраструктуры столицы. Мы благодарим наших партнеров в Департаменте транспорта Москвы за доверие и уверены, что внедрение сервиса позволит укрепить статус Москвы как транспортного и технологического лидера, — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.