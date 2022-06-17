ВТБ запустил трансграничные переводы в национальных валютах

Для перевода средств по банковским реквизитам в ВТБ Онлайн нужно перейти в раздел «Платежи», выбрать операцию «По реквизитам в валюте», счет списания, ввести сумму и назначение перевода, код банка, указать ФИО, адрес и счет получателя. Для осуществления перевода в белорусских рублях, тенге, драмах и манатах клиенту предварительно предложат открыть текущий счет в выбранной валюте, купить ее и осуществить перевод.

Максимальная сумма трансграничного перев­ода по реквизитам в Белоруссию, Казахста­н, Армению и Азербай­джан соответствует предписаниям Центра­льного банка РФ и со­ставляет 150 тыс. до­лларов (либо эквивал­ент в другой иностра­нной валюте) в месяц, комиссия – 1% от суммы перевода. Перев­оды доступны как физ­ическим, так и юриди­ческим лицам, есть возможность предостав­ления подтверждающих документов для ва­лютного контроля.

«После введенных ограничений в отношении российских банков у клиентов значительно сократилось число привычных способов перечислений средств за рубеж. С учетом того, что такие переводы, особенно в страны СНГ, крайне важны для многих наших пользователей, мы реализовали возможность эту опцию в ВТБ Онлайн и обеспечили условия, которые будут удовлетворять потребности клиентов», - отметил Святослав Островский.