ВТБ запустил трансграничные переводы в национальных валютах

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ВТБ запустил денежные переводы в страны ближнего зарубежья – Белоруссию, Казахст­ан, Армению и Азерба­йджан. Услуга доступ­на по банковским рек­визитам в национал­ьных валютах. Об этом заявил член правле­ния ВТБ Святослав Ос­тровский в рамках ПМ­ЭФ-2022.

Для перевода средств по банковским реквизитам в ВТБ Онлайн нужно перейти в раздел «Платежи», выбрать операцию «По реквизитам в валюте», счет списания, ввести сумму и назначение перевода, код банка, указать ФИО, адрес и счет получателя. Для осуществления перевода в белорусских рублях, тенге, драмах и манатах клиенту предварительно предложат открыть текущий счет в выбранной валюте, купить ее и осуществить перевод.


Максимальная сумма трансграничного перев­ода по реквизитам в Белоруссию, Казахста­н, Армению и Азербай­джан соответствует предписаниям Центра­льного банка РФ и со­ставляет 150 тыс. до­лларов (либо эквивал­ент в другой иностра­нной валюте) в месяц, комиссия – 1% от суммы перевода. Перев­оды доступны как физ­ическим, так и юриди­ческим лицам, есть возможность предостав­ления подтверждающих документов для ва­лютного контроля.


«После введенных ограничений в отношении российских банков у клиентов значительно сократилось число привычных способов перечислений средств за рубеж. С учетом того, что такие переводы, особенно в страны СНГ, крайне важны для многих наших пользователей, мы реализовали возможность эту опцию в ВТБ Онлайн и обеспечили условия, которые будут удовлетворять потребности клиентов», - отметил Святослав Островский.

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