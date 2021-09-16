ВТБ: жители регионов чаще используют личный транспорт по сравнению с Москвой и Петербургом

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49156

Жители российских регионов на 40% чаще передвигаются на автомобиле, чем москвичи и петербуржцы. На сегодняшний день автомобилем владеют почти 70% опрошенных клиентов ВТБ. Таковы результаты исследования ВТБ.

На сегодняшний день автомобилем владеют почти 70% опрошенных клиентов в различных российских регионах, причем в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель немного превышает 60%. Ежедневно пользуются личным транспортом 70% владельцев автомобилей, а в столичных регионах – только каждый второй.


Для поездок на работу горожане все чаще используют общественный транспорт. На автобусе, троллейбусе или трамвае ежедневно передвигаются почти треть работающих клиентов ВТБ, на метро - 16%. Еще 14% ходят в офис пешком, поддерживая здоровый образ жизни или просто выбирая работу рядом с домом.


Жители двух столиц ожидаемо пользуются общественным транспортом в будни чаще – 43% используют метро, 16% - электрички, по 3% - велосипеды/самокаты и каршеринг, 8% - ходят пешком. На автомобиле в будние дни на работу и домой перемещается лишь каждый третий из жителей двух столиц.


«Мы видим, что жители двух столиц все реже используют личный транспорт по сравнению с остальными регионами. Этому способствует развитая сеть городского общественного транспорта, которая дает больше вариантов добраться на работу без автомобиля, удобная инфраструктура оплаты проезда и при этом – изменения в тарифах на парковку в центре. Кроме того, для многих горожан удобно решать свои рабочие вопросы по пути в офис – за счет стабильного приема Wi-Fi и без необходимости следить за дорожным трафиком. Использование автомобиля в будние дни сокращается и в целом по России – зачастую подавляющее число клиентов использует его для своих повседневных дел или путешествий уже в выходные», - комментирует главный аналитик розничного бизнеса ВТБ Сергей Дырин.


ВТБ провел опрос с 3 по 9 сентября среди 1,3  тыс. розничных клиентов банка в возрасте от 18 лет.

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49156

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined