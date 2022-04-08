Введение 4-дневной рабочей недели поддерживает каждый второй екатеринбуржец

Заместитель главы Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков предложил сократить рабочую неделю с 5 до 4 дней: по его мнению, это поможет сохранить рабочие места в условиях санкций и экономической нестабильности.

Однако в подавляющем большинстве компаний Екатеринбурга (86%) такая возможность даже не обсуждалась, а еще в 9% организаций сочли 4-дневную рабочую неделю недопустимой. Судя по комментариям, пока бизнес не видит необходимости в сокращении продолжительности рабочего времени. Лишь 1% работодателей уже ввели 4-дневную рабочую неделю, а еще 6% обсуждали это и допустили применение такой меры в случае необходимости.

В целом же в разгар пандемии, в феврале 2021 года, компаний по стране, внедривших сокращенную рабочую неделю, было больше 4%.



Поддерживают идею введения 4-дневки сегодня 50% екатеринбуржцев. Каждый третий (33%) выступает против сокращения рабочей недели, аргументируя свою позицию вероятным снижением доходов. При этом сторонниками 4-дневки чаще выступают опрошенные в возрасте до 34 лет (52%) и екатеринбуржцы с доходом от 50 до 80 тыс. руб. (51%).



Опрос екатеринбуржцев, работающих в режиме 5-дневной рабочей недели, показал, что 62% из них убеждены, что за 4 рабочих дня вполне справятся со своим объемом работы. Каждый четвертый (25%) не сможет этого сделать. Респонденты до 34 лет чаще других уверены в своих силах: среди них о готовности выполнить 5-дневный объем работы за 4 дня сообщает 78%. Тех, кто не решит всех поставленных на неделю задач за 4 дня, больше всего среди респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб. (23%).