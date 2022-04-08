Введение 4-дневной рабочей недели поддерживает каждый второй екатеринбуржец

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50959

Идею 4-дневной рабочей недели поддерживают 50% екатеринбуржцев, но в подавляющем большинстве компаний ее даже не рассматривают, говорят данные последнего опроса онлайн-сервиса Superjob.

Заместитель главы Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков предложил сократить рабочую неделю с 5 до 4 дней: по его мнению, это поможет сохранить рабочие места в условиях санкций и экономической нестабильности.

Однако в подавляющем большинстве компаний Екатеринбурга (86%) такая возможность даже не обсуждалась, а еще в 9% организаций сочли 4-дневную рабочую неделю недопустимой. Судя по комментариям, пока бизнес не видит необходимости в сокращении продолжительности рабочего времени. Лишь 1% работодателей уже ввели 4-дневную рабочую неделю, а еще 6% обсуждали это и допустили применение такой меры в случае необходимости.

В целом же в разгар пандемии, в феврале 2021 года, компаний по стране, внедривших сокращенную рабочую неделю, было больше 4%.

Поддерживают идею введения 4-дневки сегодня 50% екатеринбуржцев. Каждый третий (33%) выступает против сокращения рабочей недели, аргументируя свою позицию вероятным снижением доходов. При этом сторонниками 4-дневки чаще выступают опрошенные в возрасте до 34 лет (52%) и екатеринбуржцы с доходом от 50 до 80 тыс. руб. (51%).

Опрос екатеринбуржцев, работающих в режиме 5-дневной рабочей недели, показал, что 62% из них убеждены, что за 4 рабочих дня вполне справятся со своим объемом работы. Каждый четвертый (25%) не сможет этого сделать. Респонденты до 34 лет чаще других уверены в своих силах: среди них о готовности выполнить 5-дневный объем работы за 4 дня сообщает 78%. Тех, кто не решит всех поставленных на неделю задач за 4 дня, больше всего среди респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб. (23%).

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50959

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined