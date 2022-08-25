Выбрать МФО для оформления микрозайма онлайн

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Удобный выбор МФО для получения займов без выходных и праздников. Условия, преимущества микрокредитования.


Займы от МФО — удобная альтернатива стандартным банковским кредитам. Они пользуются спросом по ряду причин, включая минимальные требования. Обычно денежные средства могут без проблем получить граждане без официального места трудоустройства, с плохой кредитной историей, без справки о доходах и поручительства, обеспечения в форме залога. Услугами МФО пользуются студенты и пенсионеры, временно безработные, фрилансеры и самозанятые. На сайте https://credit-xpress.ru/ можно подобрать вариант финансирования на выгодных условиях и получить деньги в сжатые сроки.

Преимущества займов от МФО

Помимо незначительных требований к заемщикам у микрофинансирования есть и другие преимущества. Это лояльное отношение к клиентам — индивидуальный подход. Скоринговая проверка при отправке заявки обычно не учитывает наличие активных просрочек, действующих займов. Поэтому физические лица с плохой кредитной историей могут рассчитывать на одобрение. К другим плюсам относятся:

  • возможность оформления в режиме онлайн и получения окончательного одобрения без посещения офиса кредитора;
  • быстрое принятие решения по заявке — от пяти минут;
  • оптимальные суммы и сроки — до 70 000 рублей и более на шесть месяцев;
  • невысокие ставки;
  • удобный режим работы — некоторые компании работают и выдают деньги круглосуточно;
  • акции и специальные предложения для новичков — многие МФО предлагают заемщикам микрозаймы под 0 % на 15 дней или более;
  • возможность пролонгации — продление срока погашения, если вы не уложились в отведенное для выплаты время.

Используя микрозаймы, каждый заемщик может улучшить кредитную историю. Для этого необходимо брать небольшие ссуды и своевременно выплачивать их. Вся информация отражается в кредитной истории. После ее улучшения вы сможете рассчитывать на более крупные займы.

Выбор МФО и микрозаймов

Обращаться в микрофинансовую организацию можно только при наличии у нее лицензии на ведение соответствующей деятельности. Желательно почитать отзывы о компании, чтобы узнать о ее «болевых точках». При выборе микрозаймов стоит ориентироваться:

  • на процентную ставку;
  • сроки погашения;
  • максимальный и минимальный уровень суммы;
  • скорость рассмотрения заявки;
  • требуемые документы;
  • способ выдачи денег.

Многие МФО предлагают займы с перечислением денег на банковскую карту, работают с электронными кошельками и переводами. Первый вариант для заемщиков остается самым удобным.

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