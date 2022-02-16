"Выдернула кольцо": в руках у свердловчанки взорвалась граната

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К счастью, женщина отделалась легким ожогом.

В ночь на 14 февраля в Асбесте 35-летняя женщина пострадала от взрыва гранаты. Как выяснилось, мужчина дал своей возлюбленной подержать страйкбольный боеприпас, а она случайно выдернула кольцо.

— Причиной инцидента стало то, что пострадавшая увидела в руках своего мужчины патрон для игры в страйкбол в виде небольшого шара. В шутку она схватила его за руку и случайно выдернула кольцо. Произошел эффект наподобие вспыхнувшего спичечного коробка. Взрывчатым веществом эти устройства не снабжаются, — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В итоге свердловчанка получила незначительный ожог, госпитализация ей не потребовалась.

— После оказания медпомощи на дому врачи и представители МВД убыли по месту дислокации. Заявление участники инцидента подавать не стали, — отметил полковник Горелых.

Ранее НАША сообщала, что в Среднеуральске пьяный мужчина застрелил свою жену из ружья, после чего подумывал покончить с собой, однако не стал этого делать.


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