В ночь на 14 февраля в Асбесте 35-летняя женщина пострадала от взрыва гранаты. Как выяснилось, мужчина дал своей возлюбленной подержать страйкбольный боеприпас, а она случайно выдернула кольцо.

— Причиной инцидента стало то, что пострадавшая увидела в руках своего мужчины патрон для игры в страйкбол в виде небольшого шара. В шутку она схватила его за руку и случайно выдернула кольцо. Произошел эффект наподобие вспыхнувшего спичечного коробка. Взрывчатым веществом эти устройства не снабжаются, — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В итоге свердловчанка получила незначительный ожог, госпитализация ей не потребовалась.

— После оказания медпомощи на дому врачи и представители МВД убыли по месту дислокации. Заявление участники инцидента подавать не стали, — отметил полковник Горелых.

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