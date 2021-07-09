Японская кухня от Суши Мастер в г. Санкт-Петербург

Что такое Суши Мастер?

Торговая сеть Суши Мастер известна во всем мире вот уже восемь лет и до сих пор пользуется большим спросом.

Ресторан в Санкт-Петербурге предлагает около сотни видов суши и роллов. Кроме того, тут можно заказать более тридцати видов наборов на любой вкус. Тут даже есть большие веганские сеты, поэтому каждый гарантированно сможет найти для себя подходящий вариант.

Любители лапши и риса не останутся в стороне. В общей сложности заведение предлагает двадцать два судочка. Лапшу и рис готовят с овощами, мясом, рыбой и морепродуктами. При этом используют разные соусы, поэтому блюда могут иметь сливочный вкус, быть среднеострыми и очень острыми.

Горячих блюд и салатов тоже не так уж и мало. Кроме того, здесь есть пельмени, куриные палочки и несколько разновидностей рисовых шариков.

Десертов не очень много, но любители сладкого не разочаруются. Тут есть чизкейки (ванильный, шоколадный и клубничный), ролл тропикана и фруктовый роти. В основу этих сладких роллов входят блины и фрукты, поэтому они многим будут по душе. Главное, чтобы у вас не оказалось аллергии.

Напитков в наличии достаточно много. Тот есть клюквенный морс, вода, сладкая газировка, чай и несколько видов сока.

В наличии даже есть полноценные ланчи. Здесь даже можно найти детские наборы.

При этом все блюда готовят исключительно из свежих и качественных продуктов, которые имеют все необходимые сертификаты. Готовкой занимаются только профессионалы, поэтому самостоятельно вы вряд ли сможете повторить нечто подобное.

Выгодные предложения от Суши Мастер

Акций и скидок на сайте очень много. Тут можно сэкономить до двадцати процентов в день рождения, получить ролл за заполнение данных в личном кабинете, двести баллов за отзыв или скидку, если привести друга. Ещё с каждого заказа возвращается кэшбэк от 5 и до 15 процентов. Ознакомиться с остальными акциями вы можете на сайте или узнать о них у оператора.

Если вы сделаете заказ на сумму более семисот рублей, то платить за доставку не придется. Но если сумма будет меньше, то придется отдать полторы сотни рублей. Кроме того, есть район, в котором доставка осуществляется только при заказе на сумму более тысячи пятисот рублей. Иначе доставка обойдется в двести пятьдесят.

Осуществляется доставка всего за шестьдесят минут, иногда даже в более короткий срок, поэтому долго ждать вам не придется. Тем не менее, если все же так произойдет и курьер застрянет в пробке или произойдет другое непредвиденное обстоятельство, то вы обязательно об этом узнаете.

Плату можно вносить кредитной картой или наличными, в зависимости от того, как вам будет удобнее.

Доставку можно при желании оформить предварительно или забрать свой заказ самостоятельно.