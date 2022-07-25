Юридическая компания в Екатеринбурге

Юридическая компания

«Королёв и партнёры» — крупная юридическая компания, которая оказывает правовые услуги:

гражданам;

индивидуальным предпринимателям;

юридическим лицам.

Мы оказываем юридическую помощь не только в Москве и области, но и в других регионах, в том числе в Екатеринбурге.

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Почему мы лучшая юридическая компания

У нас 98% выигранных дел. Доступные цены на услуги. Оцениваем реальные шансы на успех. Находим выход по безнадежным процессам. О нас оставляют положительные отзывы на независимых ресурсах СПР, Яндекс.Отзывы, Yell. Мы являемся экспертами в Яндекс.Кью У нас работают квалифицированные адвокаты и юристы, которые ранее занимали высокопоставленные должности в судебных и правоохранительных органах. Всегда заключаем адвокатское соглашение или договор об оказании юридических услуг. Выдаем кассовый чек и акт выполненных работ для взыскании судебных расходов. Наше юридическое мнение публикуют в СМИ.

Если требуется срочная юридическая помощь или консультация, то рекомендуем позвонить нашему круглосуточному адвокату или юристу по телефонам 8-926-629-16-53, 8-926-479-33-19.

Наши услуги

Адвокаты и юристы юридической компании «Королёв и партнёры» оказывают правовые услуги по следующим категориям дел: семейные, жилищные, наследственные, гражданские, арбитражные, долевое строительство, взыскание долгов, ипотечные, кредитные, банкротство, ДТП, страховые, административные, защите прав потребителей, трудовые, налоговые, миграционные, таможенные, исполнительное производство, банковские, медицинские и др.

В компании оказываются следующие виды юридических услуг:

Юридическая консультация. Составление:

- досудебной претензии;

- искового заявления;

- встречного иска;

- возражения;

- заявления о выдачи судебного приказа;

- апелляционной, кассационной, надзорной жалобы;

- жалобы по оспариванию незаконных действий (бездействий) должностных лиц;

- иных документов. Защита прав подзащитного в уголовном процессе. Юридическая помощь в государственных органах. Представление интересов доверителя в суде по:

- гражданским спорам;

- уголовным делам;

- арбитражным спорам;

- административным делам.

Цены на услуги

Наши доступные цены и возможность рассрочки платежей позволяют каждому жителю Екатеринбурга нанять опытного адвоката для решения своей проблемы.

Расценки на юридические услуги компании «Королёв и партнёры»:

Консультация онлайн или в офисе — 3 000 рублей.

Составление документов (иск, возражения, заявления и др.) — от 3 000 рублей.

Подготовка жалобы — от 5 000 рублей.

Участие адвоката на стадии следствия для:

задержанного, подозреваемого, обвиняемого — от 50 000 рублей;

потерпевшего — от 35 000 рублей.

Защита прав доверителя в суде по:

гражданским спорам — от 15 000 рублей;

арбитражным спорам — от 35 000 рублей;

уголовным делам — от 35 000 рублей;

административным делам — от 25 000 рублей.

Отзывы о юридической компании «Королёв и партнёры»

Антон М.

Обращался за помощью в юридическую компанию «Королёв и партнёры», где юрист Королев Вадим Владимирович помог выиграть суд по делу о выписке из муниципальной квартиры сестры и её несовершеннолетнего ребенка. Добиться такого результата удалось благодаря грамотным действиям защитника. Услуги выполнены на высшем уровне. Данную фирму нашел по положительным отзывам на сайте СПР.

Дмитрий С.

Если хотите вывести имущество из-под раздела, то рекомендую записаться на прием к юристу Королёву Д.В. Защитник подробно объяснил, как до подачи иска о расторжении брака вывести автомобиль, вклады. Супруга попыталась получить свою 1/2 долю, но у неё ничего не вышло, судья отказала в её заявленных требованиях. Данного специалиста посоветовали знакомые, которым он ранее помог взыскать алименты за прошедший период.

Алёна Д.

Благодарна Королёву Д.В. за оказанную юридическую помощь в деле о взыскании неустойки с недобросовестного застройщика. Ответчик на заседании заявил о снижении неустойки, но Дмитрий Вадимович предоставил суду судебную практику о том, что отсутствуют основания для уменьшения неустойки, с чем судья согласилась. В итоге защитник взыскал денежные средства в размере 790 тысяч рублей. Работа выполнена на отлично, претензий не имею. Специалиста нашла по хорошим отзывам в интернете.

Виктория Ю.

Моего сына обвинили в причинении тяжкого вреда здоровья. Стала искать в интернете юридическую компанию по положительным отзывам. В итоге выбрала юрфирму Королёв и партнёры, чей адвокат помог добиться назначения повторной экспертизы, которая показала, что травма образовалась в результате удара головой об асфальт. В итоге следователь переквалифицировал обвинение на статью 118 УК РФ. Далее защитник помог примириться с потерпевшим, что позволило уйти от уголовной ответственности. Хочу отметить, что адвокат компетентный и ответственный, за работу взял 100 000 рублей, что для Екатеринбурга не так дорого.

Борис Ю.

Привлек к судебному разбирательству руководителя юридической компании «Королёв и партнёры», который блестяще справился с гражданским делом об оспаривании договора дарения. Смог доказать, что моя бабушка при заключении договора не отдавала отчет своим действиям и не могла руководить ими. По делу было назначено несколько посмертных судмедэкспертиз. В итоге судья согласилась с аргументами моего адвоката и удовлетворила иск в полном объеме. Поэтому оставляю положительный отзыв о данной юркомпании.

Татьяна И.

Хочу отметить, что Королев В.В. является компетентным юристом в области взыскания долга по расписке, которая была составлена без указания моих паспортных данных. Вадим Владимирович смог в судебном порядке добиться взыскания 1,5 млн. рублей основного долга, 612 тыс. рублей в виде процентов. Представителя порекомендовал коллега с работы, который нашел данного юриста по положительным отзывам на Яндекс.Кью.

Вопрос-ответ

Ваша юридическая компания предоставляет гарантии выигрыша в суде?

Такие гарантии не даем, это запрещено законом. Можем оценить шансы на успех.

Как происходит оплата услуг адвоката?

Оплата происходит после заключения договора. Возможна рассрочка.

Образовалась задолженность перед тремя банками. Общая сумма долга 5,8 млн. рублей. Ваша юридическая компания занимается банкротством физических лиц?

Мы регулярно через арбитражный суд добиваемся признания гражданина банкротом. Стоимость ведения судебного процесса — 50 000 рублей.