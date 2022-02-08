Юристы прокомментировали захват БЦ «Манхэттен»

Конфликт, связанный с БЦ «Манхэттен», пока что не утихает. По состоянию на понедельник, 7 февраля, боевики не стремятся освобождать здание. При этом силовики не предпринимают практически никаких мер, поэтому предугадать, как будет развиваться ситуация дальше, довольно трудно. Юристы прокомментировали эту ситуацию.

Большинство специалистов сходятся в следующем: однозначно говорить, кто в этой ситуации «хороший», а кто – «плохой» довольно сложно. По факту, обе управляющая компания «Кировская», так и «Аурус» в своей деятельности используют одни и те же методы. Запугивание, давление и стремление показать собственную значимость – это типичные методы. Поэтому остается только ждать, кто же победит в очередном «раунде» этих разборок.

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