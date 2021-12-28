Юрий Андресов избран членом правления ВТБ

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27 декабря Наблюдательный совет ВТБ избрал Юрия Андресова членом правления банка.

Решение вступит в силу после одобрения его кандидатуры со стороны ЦБ РФ. В новой должности Юрий Андресов будет отвечать за развитие и повышение эффективности оффлайн-каналов розничного бизнеса ВТБ под руководством заместителя президента-председателя правления Анатолия Печатникова.


В статусе члена правления он будет курировать региональную сеть, продажи потребительских кредитов, ипотеки и автокредитов, зарплатных проектов, кредитных и дебетовых карт, а также инвестиционных продуктов как в отделениях, так и через курьерскую службу. В периметр его задач будут входить диверсификация и рост объемов розничного бизнеса банка, а также увеличение активной клиентской базы. На горизонте 2022 года показатели эффективности продаж розницы ВТБ должны прирасти более чем на 20%.

– ВТБ реализует масштабную трансформацию всех сфер бизнеса, чтобы оперативно и качественно решать вопросы клиентов как в цифровых каналах, так и в рамках классической сети. Наша стратегическая задача – модернизация отделений, формирование высокотехнологичных офисов, в которых можно решить любые финансовые вопросы, а также воспользоваться преимуществами экосистемы ВТБ. В том числе это касается видеобанкинга, который мы полномасштабно запустили первыми в России. Юрий Андресов обладает более чем тридцатилетним опытом работы в российском и международном банковском секторе, поэтому его профессиональные компетенции помогут нам успешно справиться с этими задачами, внедрить новые форматы и принципы обслуживания клиентов и значительно повысить эффективность работы ВТБ, – комментирует Анатолий Печатников.
  • Справка: Юрий Андресов родился в Башкортостане в 1969 г. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет и Российскую экономическую академию имени Г.В. Плеханова. В банковском секторе работает более 30 лет. С 2003 по 2020 гг. работал в банке «Хоум Кредит». С 2015 по 2020 гг. занимал должность его председателя правления, отвечая за трансформацию и развитие Группы компаний Home Credit в России и Казахстане, реализацию стратегии банка, укрепление позиций на розничном рынке, развитие отношений с ритейл сообществом России и реализацию стратегии BAAS. С октября 2021 г. начал работу в ВТБ в качестве советника заместителя президента-председателя правления.
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