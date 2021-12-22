За неделю в Свердловской области оштрафовали 900 антимасочников

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Штраф за отсутствие маски может составить от одной тысячи рублей до сорока тысяч рублей.

За неделю с 13 по 20 декабря в Свердловской области оштрафовали 901 антимасочника, сообщает пресс-служба областного суда. Примечательно, что большая часть протоколов была составлена на жителей Екатеринбурга. Например, в суд Ленинского района только за пять дней поступило порядка 143 дел об отсутствии масок у горожан в общественных местах.

В 2020 году за аналогичные нарушения с 29 по 31 декабря судами по Свердловской области было рассмотрено 519 административных дел за нарушение масочного режима. В этом году с 13 по 20 декабря — 901 дело. Всего же с 3 апреля 2020 года по области поступило и рассмотрено на данный момент 60 026 материалов за отсутствие масок.

Уточнили в Свердловском суде.

Данное нарушение попадает под статью 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Напомним, штраф для граждан за отсутствие маски может составить от 1 тысячи рублей до 40 тысяч рублей. В основном нарушителей штрафуют за отказ надеть маску в общественном транспорте или в торговых центрах.

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