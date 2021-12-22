За неделю в Свердловской области оштрафовали 900 антимасочников

За неделю с 13 по 20 декабря в Свердловской области оштрафовали 901 антимасочника, сообщает пресс-служба областного суда. Примечательно, что большая часть протоколов была составлена на жителей Екатеринбурга. Например, в суд Ленинского района только за пять дней поступило порядка 143 дел об отсутствии масок у горожан в общественных местах.
В 2020 году за аналогичные нарушения с 29 по 31 декабря судами по Свердловской области было рассмотрено 519 административных дел за нарушение масочного режима. В этом году с 13 по 20 декабря — 901 дело. Всего же с 3 апреля 2020 года по области поступило и рассмотрено на данный момент 60 026 материалов за отсутствие масок.
Данное нарушение попадает под статью 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Напомним, штраф для граждан за отсутствие маски может составить от 1 тысячи рублей до 40 тысяч рублей. В основном нарушителей штрафуют за отказ надеть маску в общественном транспорте или в торговых центрах.
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