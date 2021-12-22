За неделю в Свердловской области оштрафовали 900 антимасочников

В 2020 году за аналогичные нарушения с 29 по 31 декабря судами по Свердловской области было рассмотрено 519 административных дел за нарушение масочного режима. В этом году с 13 по 20 декабря — 901 дело. Всего же с 3 апреля 2020 года по области поступило и рассмотрено на данный момент 60 026 материалов за отсутствие масок.