В Екатеринбурге вновь начались масочные рейды, только за 3 и 4 июля в городе оштрафовали 303 человека за отсутствие маски. Напомним, штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты составляет одну тысячу рублей. Особое внимание уделяют торговым центрам, остановкам общественного транспорта и магазинам. А вот прошлой зимой полицейские заходили даже в подъезды жилых домов. И там не обошлось без штрафов.
За минувшие выходные сотрудниками полиции составлено 303 материалов об административных правонарушениях, касающихся невыполнения требований по соблюдению масочного режима.
Только вчера, 4 июля, в Свердловской области заболели коронавирусом еще 313 человек. Из всех заболевших 555 - в тяжелом состоянии, а 338 - подключены к ИВЛ. Погибли за сутки 12 уральцев, выписали при этом только 294 человека.
- Тем временем, в Екатеринбурге начнут платить по пять тысяч за донорскую кровь с антителами к коронавирусу.
- Число людей, желающих привиться от коронавируса, выросло в пять раз.
- Можно выдохнуть! Анапа, Сочи, Геленджик упростили въезд в жаркий край для туристов. Теперь кроме прививки есть другие варианты.
- Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. Но она все равно будет.
- В Свердловской области шесть тысяч человек заболели коронавирусом после прививки.
- Стало известно, могут ли человека уволить без прививки от коронавируса.
- В Екатеринбурге студентов планируют не пускать на пары без прививки от коронавируса. Об этом НАШЕЙ рассказали в одном из ВУЗов.
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