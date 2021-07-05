В Екатеринбурге вновь начались масочные рейды, только за 3 и 4 июля в городе оштрафовали 303 человека за отсутствие маски. Напомним, штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты составляет одну тысячу рублей. Особое внимание уделяют торговым центрам, остановкам общественного транспорта и магазинам. А вот прошлой зимой полицейские заходили даже в подъезды жилых домов. И там не обошлось без штрафов.