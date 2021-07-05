За выходные в Екатеринбурге оштрафовали больше 300 "безмасочников"

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Им придется заплатить немного-немало тысячу рублей.

В Екатеринбурге вновь начались масочные рейды, только за 3 и 4 июля в городе оштрафовали 303 человека за отсутствие маски. Напомним, штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты составляет одну тысячу рублей. Особое внимание уделяют торговым центрам, остановкам общественного транспорта и магазинам. А вот прошлой зимой полицейские заходили даже в подъезды жилых домов. И там не обошлось без штрафов.

За минувшие выходные сотрудниками полиции составлено 303 материалов об административных правонарушениях, касающихся невыполнения требований по соблюдению масочного режима.

Сообщили в полиции Екатеринбурга.

Только вчера, 4 июля, в Свердловской области заболели коронавирусом еще 313 человек. Из всех заболевших 555 - в тяжелом состоянии, а 338 - подключены к ИВЛ. Погибли за сутки 12 уральцев, выписали при этом только 294 человека.

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