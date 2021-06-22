Зачем компании оформляют ЭЗ Роспотребнадзора?

До июля 2010 года производители и поставщики отдельных видов продукции получали санитарно-эпидемиологическое заключение. Сегодня его заменили два документа:

свидетельство о государственной регистрации (СГР), которое оформляется в обязательном порядке на отдельный перечень продукции;

экспертное заключение (ЭЗ) - получают на добровольной основе на любые изделия, не входящие в подконтрольный список.

Документация действует на территории ЕАЭС и подтверждает соответствие товара санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим нормам безопасности. Выдается территориальными органами Роспотребнадзора. Для этого проводятся лабораторные исследования, в результате которых подтверждается соответствие фактических характеристик установленным нормативам.

Законодательная база

Контроль над санитарно-эпидемиологической безопасностью товаров осуществляется в рамках Решения КТС № 299. Если законодательство не требует обязательной государственной регистрации продукции согласно данному нормативному акту, производитель может получить Экспертное заключение Роспотребнадзора по собственному решению. Сроки действия документа не устанавливаются. Он действует до момента изменения технологий изготовления продукта или требований законодательства.

В разделе 1 Решения КТС №299 содержится перечень продукции, на которую допускается оформление ЭЗ:

продукты питания и материалы, напрямую с ними контактирующие;

детские товары (игрушки, посуда, канцтовары, изделия легкой промышленности и т.д.);

текстильные изделия;

печатные издания;

парфюмерия и косметические средства;

бытовая химия, нефтепродукты, агрохимикаты и пестициды;

полимерные, синтетические и другие материалы, используемые в строительной и транспортной сфере, а также для производства мебели;

устройства, предназначенные хозяйственного и питьевого водоснабжения;

изделия, которые считаются источниками радиоактивного и ионизирующего излучения;

другое.

Оформление ЭЗ дает предпринимателю ряд преимуществ. Наличие документа позволяет:

повысить шансы на участие в тендерах и государственных закупках;

дополнительно подтвердить гигиеническую безопасность продукции;

создать положительный имидж и укрепить доверие потребителей.

Получить Экспертное заключение могут предприниматели, нацеленные на развитие бизнеса. Несмотря на то, что ЭЗ Роспотребнадзора не относится к обязательной документации, его могут затребовать организаторы электронных торгов и заказчики, для которых важно подтверждение качества приобретаемых товаров.

Что требуется для прохождения процедуры?

Профессиональную помощь в оформлении ЭЗ оказывают сертификационные центры. Для реализации проверки потребуется:

заявление;

подробная информация о продукции с кодами ОКПД 2 (ТН ВЭД) и образцами для лабораторных исследований;

регистрационные свидетельства фирмы/ИП, выписка из ЕГР, устав и др.;

ГОСТ или ТУ, действующие на производстве;

подробное описание товара.

При наличии следует предоставить протоколы проведенных испытаний и разрешительную документацию (СГР, сертификаты или декларации о соответствии).

Для товаров, которые содержат в составе химические вещества, понадобится паспорт безопасности (MSDS – для импортных продуктов). Импортеры также должны предъявить контракт с производителем и инвойс.

Окончательный перечень документации формируется персонально для каждого отдельного случая.

Порядок оформления ЭЗ

После подачи заявления, пакета документов и отбора типовых образцов экспертами выполняются следующие действия:

В лаборатории проводится оценка соответствия установленным требованиям, при необходимости – производственный аудит. Результаты фиксируются в протоколе испытаний. Эксперты анализируют полученные результаты лабораторных тестов. При положительном решении оформляется ЭЗ в Роспотребнадзоре. Оригинал передается заявителю с курьером.

Если выявлены отклонения от установленных норм, заказчик получает официальный отказ в выдаче заключения. После их устранения он вправе пройти повторные исследования.