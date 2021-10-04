Зачем необходимо сертифицировать товар?

Сертификация – это оценка соответствия изделий. Она проводится для подтверждения, что продукция безопасна для потребителей, а ее свойства отвечают определенным нормативам. Пройденная процедура, если она обязательна для товара, дает право на выпуск его в обращение, ввоза в страну. Подтверждает факт сертификации один из разрешительных документов – сертификат, декларация, СГР.

Суть и цель оценки качества изделий

Обеспечить безопасность товара обязаны производители, поставщики, продавцы. Чтобы убедиться, что требования безопасности соблюдены, государство осуществляет контроль за выпуском продукции в обращение. Одной из форм контроля является проведение сертификации в различных формах.

Процедура представляет собой определенный перечень действий, проверок и испытаний. Оценка соответствия может проводиться в системе технического регулирования ЕАЭС или в системе ГОСТ Р. Цели указанной процедуры заключаются в следующем:

эксперты и уполномоченные органы проверят наличие обязательной документации на товар, на производство;

в ходе испытаний подтверждается соответствие потребительских свойств продукции по нормативам безопасности;

обязательно изучается маркировка товара, т.е. содержание сведений на его этикетке или упаковке;

устанавливается безопасность потребительской упаковки, которая не должна представлять опасности для покупателей, приводить к ухудшению свойств товара.

Сведения обо всех разрешительных документах на сертифицированные товары вносятся в реестр. По этому реестру будут осуществляться проверки контролирующими и надзорными органами. Например, при перемещении товаров через границу факт наличия разрешительных документов проверит ФТС. Розничный оборот продукции проверяет Роспотребнадзор по своей инициативе или по обращениям потребителей.

Предприниматели могут использовать такой вариант проверок, как добровольная сертификация. Ее можно пройти на любой вид изделий, чтобы повысить его конкурентоспособность, подтвердить определенный свойства и характеристики. Добровольные сертификаты не дают право на выпуск товаров в обращение. Узнайте подробную информацию на сайте https://rostestural.com/ .

Зачем нужен сертификат предпринимателям

Если товар подпадает под обязательную процедуру подтверждения соблюдения норм, без оформления разрешительных документов его нельзя ввезти через границу, выпускать в розничную продажу. Поэтому оценка соответствия предпринимателям нужна, чтобы их продукция попала в оборот, была доступна покупателям на прилавках магазина. Несертифицированную продукцию продавать нельзя, а выявление таких фактов повлечет наложение штрафов.

Узнать, подпадает ли товар под обязательную сертификацию, можно по нормативным актам:

по техническим регламентам ТС (ЕАЭС);

по Постановлению № 982 (система ГОСТ Р);

по Решению КТС №299 (санитарно-эпидемиологический надзор);

по техническому регламенту Закона № 123-ФЗ (пожарная оценка).

При этом в каждом нормативном акте будут дополнительные сведения о правила оценки соответствия, схемах подтверждения, перечне доказательств и испытаний. В зависимости от наименования и назначения товара, для выпуска его в обращение может потребоваться сертификат, декларация или свидетельство.

Зачем нужна проверка изделий для потребителей

По результатам сертификации на рынок попадает только безопасная и качественная продукция. Естественно, в продаже всегда можно столкнуться с контрафактом и фальсификатом, но с такими нарушениями государство старается бороться. Потребитель может проверить факт прохождения процедуры:

по маркировке товара (там указывается перечень нормативных актов, знак выпуска изделий в обращение);

по разрешительным документам (продавец обязан их показать по требованию покупателя);

по эксплуатационным и иным документам на продукцию (например, данные о пройденной сертификации должны быть указаны в паспортах изделий).

Если у покупателя возникли сомнения, что товар сертифицирован, можно подать обращение в Роспотребнадзор, попросить провести проверки.

Зачем нужна сертификация государству

Путем оценочных процедур государство контролирует выпуск на рынок продукции, отвечающей требованиям безопасности. С этой целью в процедуре участвуют:

аккредитованные (испытательные) лаборатории;

аккредитованные органы по сертификации;

Роспотребнадзор (в части государственной регистрации некоторых видов изделий);

Росаккредитация (в части регистрации деклараций на отдельные виды товаров, путем ведения реестра).

За счет сертификации государство снижает количество контрафакта в продаже. Это сказывается и на размере собираемых налогов, акцизов. Дополнительный контроль осуществляется путем маркировки продукции в системе «Честный знак». До 2024 года она будет введена на все виды товарных групп.

Чем подтверждается наличие сертификата

Факт прохождения обязательной сертификации подтверждается сразу по нескольким направлениям:

разрешительным документом (сертификат, СГР, декларация);

знаком выпуска продукции в обращение на маркировке товара;

сведениями в реестре сертифицированных продуктах.

При добровольной оценке соответствия тоже выдается сертификат. Но уполномоченные органы такой документ не требуют при проверках на таможне или в розничной сети.