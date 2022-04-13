Зачисление детей в школы искусств Екатеринбурга стартует 15 апреля

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Зачисление юных екатеринбуржцев в школы искусств уральской столицы стартует уже в эту пятницу, 15 апреля 2022 года. О большой востребованности этих образовательных учреждений говорит неизменно высокий конкурс на поступление.


Ежегодная приёмная кампания будет идти до 25 мая 2022 года. Для зачисления ребёнка в первый класс музыкальной, художественной, хоровой, театральной или школы искусств родители могут подать заявление одним из следующих способов:

  • обратиться непосредственно в нужную школу. Вся необходимая информация о времени работы комиссий и приёма заявлений размещена на сайтах школ;
  • через Центр муниципальных услуг. Вся необходимая информация об адресах отделений и графиках приёма размещена на цму.екатеринбург.рф в разделе «Отделения»;
  • через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Вся необходимая информация размещена на сайте.


Отметим, что подача заявления не означает автоматического приёма ребёнка в школу искусств – это решение принимается по итогам вступительных испытаний. Заявление позволяет включить ребёнка в график проведения индивидуального отбора.

Информация о количестве бюджетных мест, документах, необходимых для подачи заявления, вступительных испытаниях, сроках их проведения размещена на сайтах муниципальных творческих школ Екатеринбурга.


На сегодняшний день, в единой системе муниципальных учреждений дополнительного образования мегаполиса работают 37 школ искусств, в которых творческим профессиям обучаются около 18 тысяч детей. В числе предпрофессиональных и общеразвивающих программ: вокальное, исполнительское искусство, хореография, театр, живопись и графика и другие.

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