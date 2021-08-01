Заглянем в будущее: НАШ гороскоп с 2 по 8 августа 2021 года для всех знаков зодиака

ОВЕН
Укрепление личных отношений будет вашей основной задачей. Если хотите привлечь к себе внимание понравившейся особы, придется блеснуть всеми своими талантами – и эрудицией, и изобретательностью, и обаянием.
ТЕЛЕЦ
Вам представится новая возможность карьерного роста. Не упускайте ее: самое ценное, что у вас сейчас есть, – время, и оно никого не ждет. Не бойтесь и не позволяйте себе потерять ни минуты, но помните, что фанатизм в работе не принесет вам удовольствия.
БЛИЗНЕЦЫ
Все получится – просто не делайте резких движений и помните о том, что бороться за свои права лучше всего методами дипломатии. Будьте активны, не позволяйте окружающим нарушить ваши планы.
РАК
Ваша репутация – это самый ценный капитал сейчас. Используйте ее, вам будет предоставлена такая возможность. Компромиссы тоже не помешают – соблюдайте правила игры, это необходимо, чтобы достичь своих целей.
ЛЕВ
Держитесь – на этой неделе вас будут расспрашивать о работе, которой вы занимаетесь, с пристрастием, к которому вам будет сложно приспособиться. Ваше терпение будет вознаграждено уважением коллег и, возможно, даже денежной премией.
ДЕВА
Вам срочно нужен отдых, и возможность отвлечься от работы у вас появится. Посвятите больше времени своей семье: именно этого от вас ждут сейчас родные. Проявите свою творческую натуру в этом вопросе, и вы получите огромное удовольствие.
ВЕСЫ
Излишнее любопытство может вам навредить. Не старайтесь стать героем чужого романа: стараясь прожить чужую судьбу, вы рискуете упустить то, что предназначено пережить лично вам.
СКОРПИОН
Вам может показаться, что то, к чему вы стремитесь, исчезает с вашего горизонта. Не печальтесь – это временное явление. Будьте готовы к тому, что ваши желания исполнятся максимально близко к той формулировке, в которой вы о них думаете – то есть буквально.
СТРЕЛЕЦ
Самое время насладиться текущим моментом и забыть о некоторых ограничениях, кроме одного: будьте осторожны – не стоит доверять секретов, которые вам доверили, малознакомым людям.
КОЗЕРОГ
Не придавайте значения мелочам, которые имеют совсем другой смысл. Позаботьтесь о душевном самочувствии, сделайте зарядку, прогуляйтесь на свежем воздухе и организуйте себе разгрузочный день. Вот увидите, тревоги как рукой снимет.
ВОДОЛЕЙ
Не принуждайте себя постоянно заниматься нелюбимым делом, а лучше постарайтесь что-то поменять в привычном распорядке дня, и тогда само собой изменится то, что вас окружает. Кроме того, вас ждет сюрприз.
РЫБЫ
В этом году вы еще успеете хорошо заработать, особенно если не побоитесь взяться за сложную работу. Не беспокойтесь, ваши старания будут вознаграждены достойно. Если боитесь не рассчитать свои силы, не переживайте: друзья поддержат вас и помогут хорошим советом.
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