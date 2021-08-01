Заглянем в будущее: НАШ гороскоп с 2 по 8 августа 2021 года для всех знаков зодиака

Вам может показаться, что то, к чему вы стремитесь, исчезает с вашего горизонта. Не печальтесь – это временное явление. Будьте готовы к тому, что ваши желания исполнятся максимально близко к той формулировке, в которой вы о них думаете – то есть буквально.