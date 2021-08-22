Заказать гроб через интернет: в Екатеринбурге впервые прошёл масштабный форум специалистов похоронного дела.

В отеле Ramada на Уральском форуме специалистов похоронного дела собралось более 170 человек из 32 городов России от Владивостока до Брянска. Участники обсудили, какое будущее ждёт похоронную отрасль, а также познакомились с тонкостями современного управления компанией, особенностями профессионального отраслевого образования. Организаторы мероприятия – Ассоциация «Похоронные организации Урала» совместно с администрацией Екатеринбурга.

– Конечно, сфера похоронного дела сложная. Это единственная сфера, которая и в прямом и переносном смысле живёт по законам прошлого века. Ответственность за организацию похоронного дела лежит на органах местной власти. В этой сфере в своё время была создана конкурентная среда, но, я считаю, что в ней не были созданы правила игры. Когда они будут выражены в законе РФ, постановлении правительства РФ, а также на региональном и местном уровне, они позволят нам вести работу чётко, слажено, корректно без всяких эксцессов, – отметил заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко.

Одна из тем обсуждения – новая редакция закона «О погребении и похоронном деле», до сих пор действует редакция, принятая в 1996 году. На форум приехали основные представители рабочей группы, которая занималась разработкой закона, в том числе представители Государственной Думы, курирующие вопрос.

– Похоронная отрасль – очень важный социальный элемент нашей жизни. Множество всевозможных концепций изменений в законодательство обсуждалось на площадках встреч специалистов, в целом консенсус был найден. В марте законопроект был внесён в Госдуму. Понятно, что изменения ещё будут в законопроект, но все они направлены на улучшение отрасли. Хочу поблагодарить организаторов форума за то, что не ждут, когда закон будет принят, начинают уже заранее готовиться. Понимают, что изменения неизбежны, а к моменту принятия закона будут готовы и не придётся начинать сначала, – пояснил руководитель аппарата Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Алексей Гузанов.

Эксперты рассказали, какие тенденции прослеживаются в разных регионах страны и какие существуют общие направления развития отрасли.

– Мы живём во время определённого кризиса в стране. Похоронный бизнес напрямую связан с экономикой, а также запросом потребителей. Наблюдается тотальное повышение цен товаров и услуг при этом снижение платёжеспособности населения. Растёт доля кремаций усопших как осознанный выбор населения, формируется новый потребительский запрос. Идёт цифровизация сферы похоронных услуг. Сегодня без интернета никуда не двинуться, если десять лет назад продажа гробов через интернет казалась невозможной, то сегодня очень востребована эта услуга, – рассказала Елена Андреева, исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев.

В Екатеринбурге уже многое сделано в сфере ритуальных услуг. Например, в городе действует и постоянно совершенствуется геоинформационная система «Регистрация Захоронений». Её разработали для автоматизации процессов учёта захоронений на кладбищах и установленных памятников,в том числе для инвентаризации и поиска информации о покойных, местах их погребения. В муниципальном предприятии провели полную цифровизацию учёта. Особое внимание в городе уделяют подготовке кадров.

– 15 похоронных специальностей существует в России, и кадры должны соответствовать профстандартам. Могу сказать, что муниципальное предприятие «Комбинат специализированного обслуживания» соответствует всем требованиям. В период пандемии, во время вала обращений мы начали обучать наш персонал, обратились к бизнес-тренерам и психологам. Достигли интересных показателей в приросте в чеке. Мы увидели, как для нас важна подготовка кадров, поняли, что это нужно и другим. Так возникла идея этого форума, к тому же понятно, что эти требования будут в новой редакции закона, – рассказал исполнительный директор Ассоциации «Похоронные организации Урала», заместитель директора МУП «Комбинат специализированного обслуживания» Дмитрий Хазов.

Участников форума наградили благодарственными письмами от Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Отметили Дмитрия Хазова, исполнительного директора Ассоциации «Похоронные организации Урала», Елену Михайлову, директора ООО «Евразийский кадровый центр», Елену Коркодинову, директора «Инсервис».