Закончилось голосование за парки.

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Завершилось голосование за парки. Алексей Вихарев, который активно поддержал жителей в борьбе за право благоустроить летний парк «Уралмаш», прокомментировал результаты.

«Полтора месяца мы вместе отчаянно боролись за победу летнего парка «Уралмаш». Сражались как львы. Собрали огромное количество голосов. Без всякого административного ресурса. Академический победил, получив 120 тысяч голосов. И почти 100 тысяч человек проголосовало за Уралмаш. Огромная цифра. Рекордная для нашего района. За каждым голосом стоит живое стремление, желание сделать свой район уютней и комфортней. Я безгранично благодарен всем вам, друзья! За вашу поддержку, за вашу помощь и соучастие! Мы показали, что нас, неравнодушных горожан, очень много. Вместе мы сила!Мы не проиграли. И сейчас предпримем всё возможное, чтоб парк «Уралмаш» получил право на новую жизнь.Летний парк «Уралмаш» точно будет благоустроен. Мы этого хотим, и мы этого добьёмся.»

Напомним, что по результатам голосования в 2021 году парк «Преображенский» в Академическом набрал 68 753 голоса. Летний парк «Уралмаш» по итогам голосования — 10 111 голосов.

Да!
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