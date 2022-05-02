Законы, которые вступили в силу с 1 мая

1. Пособие на детей от восьми до 17 лет

Раньше пособие на детей от восьми до 17 лет было положено только одиноким родителям. Теперь добавляется еще одна мера соцподдержки для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума по региону. При ее назначении учитываются доходы и имущество.

2. Соцвыплаты не спишут за долги

Без письменного разрешения гражданина с банковских счетов не смогут списать единовременные выплаты и периодические социальные пособия в счет погашения кредита.

3. Меньше ограничений для быстрых платежей

Максимальная сумма одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) увеличена до одного миллиона рублей. Ранее это было 600 тысяч рублей.

4. Делистинг российских бумаг с иностранных бирж

До 5 мая компании должны предпринять действия для того, чтобы расторгнуть договоры о размещении депозитарных расписок на зарубежных площадках и прекратить программы депозитарных расписок. Не позднее пяти рабочих дней после этого компаний должны будут отчитаться перед Центробанком.

5. Списки контролируемых товаров

Правительство РФ будет утверждать перечни контролируемых товаров и технологий в рамках экспортного контроля. Это нужно для оптимизации существующей процедуры.