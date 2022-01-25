Застройщик или риэлтор: у кого выгоднее покупать квартиру

Несмотря на меняющуюся нестабильную экономическую ситуацию в стране, покупка недвижимости уже много десятилетий считается одним из самых выгодных видов инвестиций в будущее. Многие не доверяют банкам, не желают копить деньги в валюте, курс которой регулярно меняется, потому вкладываются в квадратные метры, которые всегда будут «в цене».

При этом купить недвижимость тоже хочется экономически выгодно https://tlt-dom.com/search/. Приобретать квартиры от застройщика, либо же воспользоваться услугами риелтора – какой путь лучше выбрать?

Особенности покупки квартиры при помощи риелтора

Покупка квартиры через риелтора предполагает возложение хлопот по выбору подходящей для вас и вашей семьи жилой площади на специалиста, который отлично знаком с нюансами работы рынка недвижимости.

Вы экономите свое время, ведь именно профессионал подыскивает подходящие варианты, договаривается о заключении сделки, контролирует весь ход событий, включая юридические моменты.

Чтобы сотрудничество принесло только положительный результат и минимум проблем, стоит обратиться к риелтору с хорошей репутацией. Необходимо четко поставить цели и расставить приоритеты, чтобы специалист искал на рынке именно те варианты, которые соответствуют вашим ожиданиям.

Многие риелторы работают с конкретными застройщиками, и для покупателей это будет только плюсом, ведь специалист поспособствует тому, что подходящую квартиру вы найдете и купите быстрее, чем в случае изучения предложений от девелоперов самостоятельно.

Почему выгоднее предложения застройщиков

Покупка квартиры от застройщика – это реальный шанс неплохо сэкономить без ущерба для качества приобретаемых квадратных метров. На этапе строительства девелоперы предлагают сниженные цены на квадратные метры. Если компания с хорошей репутацией, покупатель ничем не рискует, инвестируя средства в проект.

Дополнительные преимущества:

вы сами выбираете застройщика, с которым хотите сотрудничать, предложения которого устраивают более всего

застройщик больше, чем посредник осведомлен о технических и эксплуатационных особенностях проекта, а потому может предоставить более полную информацию по вопросам, интересующим покупателя;

через застройщика проще оформить ипотеку или рассрочку на квартиру, если денег не хватает;

покупка через застройщика предполагает приобретение подходящей квартиры исключительно в новостройке.

Квартира в новостройке – более выгодная инвестиция. Новые дома возводятся в комплексе с окружающей их развитой инфраструктурой, с применением инновационных технологий и решений для обеспечения будущих жильцов необходимым им комфортом.

В частности, квартиры от застройщика «Унистрой» в Тольятти – это функциональное, эргономичное и качественное жилое пространство. ЖК «Южный бульвар» https://tlt-dom.com/ представляет собой комплекс из 15 многоэтажных домов, безопасных чистых дворов, благоустроенного окружающего пространства. На территории расположены детские и спортивные площадки, место для выгула собак, парковки, магазины, детский сад и другие социально-значимые объекты.

* Застройщик: ООО Специализированный застройщик «УНИСТРОЙРЕГИОН». Проектные декларации размещены в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте https:наш.дом.рф. Настоящее предложение не является публичной офертой.