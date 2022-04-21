Зеленка, свекла и куркума: НАША проверила 5 народных способов покрасить яйца на Пасху

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Делимся результатами эксперимента.


Уже в это воскресенье православные отметят Пасху Христову. НАША узнала у жителей города несколько народных способов покрасить яйца средствами, которые есть в каждом доме. И проверила их на редакционной кухне.


Зеленка

Опытные хозяйки утверждают, что красить яйца зеленкой гораздо безопаснее искусственных красителей.

Для покраски понадобится:

• пузырек зеленки;

• вода;

• соль (2 ст. л. с на 0,5 литра воды).

Этапы: Налейте воду в кастрюльку, аккуратно опустите яйца, затем добавьте несколько капель зеленки. Варите до готовности около 10 минут.

Результат: Яйцо окрасилось в бледно-зеленый цвет.


Куркума

Для покраски понадобится:

• вода;

• куркума молотая;

• столовый уксус.

Этапы: Возьмите пряность в пропорции 20 г на 1 литр воды. Налейте воду в кастрюлю, добавьте куркуму и поставьте на огонь для закипания. Варите яйца в кипящем отваре куркумы 10-15 минут, после добавьте столовую ложку уксуса.

Результат: Этот способ нам, пожалуй, понравился больше всего. Цвет получился ярким, яйцо окрасилось равномерно.


Свекла

Для покраски понадобится:

• свекла;

• вода;

• уксус.

Этапы окрашивания: Измельчите свеклу и залейте небольшим количеством воды, добавьте 1 чайную ложку уксуса. Прокипятите смесь 5 минут и этот отвар поместите вареные яйца. Степень окраски зависит от времени, которое они проведут в свекольном отваре.

Результат: Мы держали яйцо в свекольном отваре около часа. Яйцо не окрасилось.


Акварель

Для покраски понадобится: Здесь вам понадобится только ваша фантазия и акварельные краски.

Луковая шелуха

Для покраски понадобится:

• луковая шелуха;

• вода;

• листик петрушки или смородины;

• бинт

• нитки.

Этапы:

Луковую шелуху залить водой и вскипятить. Дать отвару настояться и приложить к скорлупе листочек, закрепить его при помощи бинта и нитки. Варить 10 минут.

Результат: У нас узор от листика получился не четким. Но зато цвет очень насыщенный.


Важно! Чтобы яйца не лопнули во время варки необходимо подержать их в тепле. Чтобы они стали комнатной температуры.

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