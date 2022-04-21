Зеленка, свекла и куркума: НАША проверила 5 народных способов покрасить яйца на Пасху

Куркума

Для покраски понадобится:

• вода;

• куркума молотая;

• столовый уксус.

Этапы: Возьмите пряность в пропорции 20 г на 1 литр воды. Налейте воду в кастрюлю, добавьте куркуму и поставьте на огонь для закипания. Варите яйца в кипящем отваре куркумы 10-15 минут, после добавьте столовую ложку уксуса.

Результат: Этот способ нам, пожалуй, понравился больше всего. Цвет получился ярким, яйцо окрасилось равномерно.