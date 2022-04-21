Зеленка, свекла и куркума: НАША проверила 5 народных способов покрасить яйца на Пасху

Уже в это воскресенье православные отметят Пасху Христову. НАША узнала у жителей города несколько народных способов покрасить яйца средствами, которые есть в каждом доме. И проверила их на редакционной кухне.
Зеленка
Опытные хозяйки утверждают, что красить яйца зеленкой гораздо безопаснее искусственных красителей.
Для покраски понадобится:
• пузырек зеленки;
• вода;
• соль (2 ст. л. с на 0,5 литра воды).
Этапы: Налейте воду в кастрюльку, аккуратно опустите яйца, затем добавьте несколько капель зеленки. Варите до готовности около 10 минут.
Результат: Яйцо окрасилось в бледно-зеленый цвет.
Куркума
Для покраски понадобится:
• вода;
• куркума молотая;
• столовый уксус.
Этапы: Возьмите пряность в пропорции 20 г на 1 литр воды. Налейте воду в кастрюлю, добавьте куркуму и поставьте на огонь для закипания. Варите яйца в кипящем отваре куркумы 10-15 минут, после добавьте столовую ложку уксуса.
Результат: Этот способ нам, пожалуй, понравился больше всего. Цвет получился ярким, яйцо окрасилось равномерно.
Свекла
Для покраски понадобится:
• свекла;
• вода;
• уксус.
Этапы окрашивания: Измельчите свеклу и залейте небольшим количеством воды, добавьте 1 чайную ложку уксуса. Прокипятите смесь 5 минут и этот отвар поместите вареные яйца. Степень окраски зависит от времени, которое они проведут в свекольном отваре.
Результат: Мы держали яйцо в свекольном отваре около часа. Яйцо не окрасилось.
Акварель
Для покраски понадобится: Здесь вам понадобится только ваша фантазия и акварельные краски.
Луковая шелуха
Для покраски понадобится:
• луковая шелуха;
• вода;
• листик петрушки или смородины;
• бинт
• нитки.
Этапы:
Луковую шелуху залить водой и вскипятить. Дать отвару настояться и приложить к скорлупе листочек, закрепить его при помощи бинта и нитки. Варить 10 минут.
Результат: У нас узор от листика получился не четким. Но зато цвет очень насыщенный.
Важно! Чтобы яйца не лопнули во время варки необходимо подержать их в тепле. Чтобы они стали комнатной температуры.
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